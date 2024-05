Reynaldo Rossano ‘Papirrín’ revela que sus hijos no lo quieren ver: ‘Argumentan que yo no doy dinero’

Nuevos problemas maritales... el actor Reynaldo Rossano, conocido como ‘Papirrín’, compartió el complicado momento que vive con sus hijos y financieros.

El conductor de Hoy, describió que sus hijos se han visto influenciados por su exesposa Karla Arreola para alejarse de él, debido a los problemas económicos que vive el actor.

El conductor tuvo una entrevista con Flor Rubio, donde compartió que actualmente se encuentra sin empleo formal, por lo que no ha podido proporcionar el apoyo financiero a sus hijos.

Reynaldo confesó que ha trabajado de manera informal, con lo que tiene remuneración en efectivo, por lo que no ha podido cumplir con las expectativas económicas de su familia.

“Aunque apareciese en la televisión, no podría cobrar mi participación en un programa”, lamentó el actor.

Reynaldo Reynaldo Rossano sufre problemas económicos y con su familia. (Foto: Instagram reynaldo_rossano)

¿Qué pasó con Reynaldo Rossano y su familia?

Según la información del actor, la relación con sus hijos se ha visto afectada por los problemas económicos y la decisión de su exesposa de mantenerlos alejados.

Rossano contó un accidente que vivió con uno de sus hijos, quien le pidió unas zapatos con un valor aproximado de 100 mil pesos, cifra con la que el actor no contaba.

“Ello dicen que no me quieren ver y argumentan que yo no doy dinero”, contó el actor.

Rossano reveló que ha intentado realizar acciones legales debido a la preocupación que tiene por el bienestar de sus hijos con su madre.

Además, el actor confesó que sus hijos le confesaron incomodidad al vivir con Arreola, lo que llevó a Rossano a presentar una denuncia por abuso infantil, pero el caso no avanzo.

“A la hora de hablar frente al juez, por miedo, mis hijos no quisieron sostener la situación que me habían planteado”, informó el actor.

El actor se siente comprometido con reforzar los lazos con sus hijos a pesar de las dificultadas financieras, mismas que no deberían influir en su valor como padre, destacó el actor.

“Yo jamás he hecho nada con dolo, ni para tratarlos mal”, expresó. Al concluir la entrevista, destacó que busca hablar con su expareja para poder mejorar la relación y mantener una buena compañ{ia con sus hijos