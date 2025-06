Así inició el conflicto de Carlos Cuevas con Pati Chapoy: ‘Si tienes más de 70, ya debes retirarte’

Los problemas legales entre los hermanos Aída y Carlos Cuevas han involucrado a la periodista de espectáculos Pati Chapoy durante años, incluso hace unos días él sugirió que la conductora de Ventaneando debería retirarse.

El conflicto se reavivó en días pasados, luego de que el 4 de junio Carlos conversó con medios de comunicación en el marco del homenaje a Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional, en el cual estaría presente la presentadora Pati Chapoy y le preguntaron qué haría si se la encontraba:

“No la topo. Si me la encuentro, es lo mismo. Que me evite ella, que es quien me tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo que evitar a nadie porque no he hecho nada malo (...) Hizo mucho daño no nada más a mí, sino también a mi familia, a mis hijos y a mi esposa”.

Pati Chapoy apoya a Aída Cuevas. (Foto: Especial / Instagram: @chapoypati)

En la breve entrevista, le preguntaron su opinión sobre las dudas de Patti Chapoy sobre el éxito del concierto de la cantante Cazzu en el Auditorio Nacional: “Yo creo que cuando tienes más de 70 años, ya tienes que retirarte. Si tienes 80, más todavía”.

¿Pero de dónde viene esta ‘bola de nieve’?

¿Cómo empezó el pleito entre Pati Chapoy y Carlos Cuevas?

El distanciamiento entre Carlos y Aída Cuevas es una parte clave de esta historia. Desde hace más de una década, los hermanos mantienen una ruptura familiar marcada por acusaciones, demandas y declaraciones públicas.

Aída considera a la periodista de 75 años “una gran amiga”: “Pati, tú has sido parte de mi carrera, un gran impulso, un gran apoyo”, le dijo durante una entrevista con Ventaneando este 11 de junio.

En la otra cara de la moneda, Carlos Cuevas es compadre de la competencia: Gustavo Adolfo Infante, conductor de De primera mano, quien constantemente lo entrevista y afirma que Aída se ha negado a ir a su programa varias veces.

La demanda de Aída Cuevas contra su hermano Carlos

Todo comenzó el 1 de octubre de 2020 en el foro del programa Ventaneando, cuando Aída habló por primera vez sobre la ruptura familiar con su hermano y la decisión de demandarlo penalmente por daño psicológico y al honor tras 30 años de aguantar “bullying” y de hostigarla en medios durante cuatro: “venimos del mismo vientre, pero no de la misma cuna”.

Aída Cuevas demandó a su hermano Carlos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Según Carlos, en ese entonces Aída estaba molesta por el comentario de que a él constaba que Juan Gabriel le hubiera pedido matrimonio, de lo cual “le echa la culpa a Ventaneando”, mencionó ella. “Y a nadie le consta que me pidió matrimonio porque lo hizo en privado y tres veces”.

Sin embargo, la cantante aclaró que la verdadera razón de la ruptura fue porque Carlos está involucrado en “faltas, vicios y violencia”: “Yo no puedo ser tapadera de nadie, Pati”.

Una de las cosas más fuertes de las que lo acusó en el programa fue de agredir físicamente a sus padres, incluyendo un episodio hace unos 20 años, cuando “embistió como toro” a su papá de 80 años, al estar en estado inconveniente; además, señaló que a ella también la ha golpeado.

Aída Cuevas habló de los problemas con su hermano Carlos en 'Ventaneando' en 2020. (Foto: Captura de pantalla).

Carlos Cuevas demandó a su hermana Aída y ¿perdió?

Luego de dicha entrevista en Ventaneando, Carlos demandó por daño moral a Aída, le exigió 25 millones de pesos por supuestos perjuicios a su imagen. Durante años, esta tensión se ha traducido en una guerra mediática.

Este 11 de junio, Aída Cuevas y su abogado Enrique González Casanova dijeron en Ventaneando que el fallo era a favor de ella y esta era la tercera vez que le ganaba.

Carlos Cuevas lo negó en De primera mano el mismo día, explicó que Chapoy fue nombrada como testigo en su demanda, llamó a su hermana “mentirosa y calumniadora”.

“Son mentiras, son cosas que se le ocurrieron a Chapoy porque está muy enojada porque todo el mundo se rió de ella por un comentario que ni siquiera iba para ella, yo dije que deberíamos de retirarnos ya a los 70 u 80 años, solo lo solté así, se lo adjudicaron”, agregó.

Carlos Cuevas sostiene una enemistad con Paty Chapoy. (Foto: Cuartoscuro.com). (Magdalena Montiel Velázquez)

Según él, el juicio aún está lejos de resolverse: “ellos litigan mediáticamente y donde van a perder es en los juzgados”.

Después de la muerte de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, Carlos dijo en un encuentro con la prensa que él también le hizo mucho daño: “Me alteró mi vida familiar por mandato de Pati Chapoy. Lo mandaba a decir cosas de mis padres, mi esposa y mis hijos, que estaban fuera de lugar (...) Esa gente toda nefasta. Pati Chapoy nunca tuvo credibilidad. La gente chismosa como ella no la tiene”.