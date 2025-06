¿De qué operaron a Samo, de Camila? Iba por malestar estomacal y salió con posible cáncer

Samo, vocalista de Camila, tuvo una cirugía urgente esta semana, justo después de concluir una etapa de la gira de la agrupación en Estados Unidos.

El cantante Samuel Parra Cruz anunció en un video en Instagram que fue intervenido el 10 junio e hizo una reflexión sobre la importancia de los chequeos médicos, aunque no se tuvieran síntomas; más tarde, su mánager reveló que la operación fue para detectar un posible inicio de cáncer.

El músico de la banda Camila explicó este jueves en una llamada con Ventaneando los detalles de su emergencia médica.

Samo publicó un video desde el hospital el 11 de junio de 2025. (Foto: @samooficial).

¿De qué operaron a Samo, cantante de Camila?

El músico de 49 años primero se sintió mal de “cuestiones gástricas”: “dije yo ‘es por la comida’”. Al acudir al médico, hicieron estudios para descartar apendicitis, pero revelaron un pólipo vesicular.

De acuerdo con Mayo Clinic, los pólipos de la vesícula biliar “son tumores que sobresalen del revestimiento interior de este órgano”. Normalmente, no tienen síntomas evidentes y se revelan “en estudios por imágenes que se hacen por otros motivos”.

Dicho sitio de salud detalla que pueden ser cancerosos, pero alrededor del 95% resultan benignos: “incluso en el caso de pólipos más pequeños, se recomienda hacer exámenes de seguimiento para ver si hay cambios que podrían ser indicios de cáncer”.

“Muerto de miedo. Me deprimí muchísimo después de la noticia. Tuve que irme así a hacer la gira a Estados Unidos porque estaba muy ligado y no tenía el tiempo necesario para poder hacerme la cirugía”, contó el cantante, “Apenas me bajé del avión, habíamos llegado de Nueva York, me interné en la clínica para que me pudieran hacer la cirugía”.

A Samo le quitaron la vesícula para evitar que los pólipos se convirtieran en cáncer y la enviaron a patología.

“Se van a hacer estudios a la vesícula, no se veía nada bien. Por lo pronto ya la quitaron y obviamente era lo que estaba afectado”, agregó.

Samo ha participado en realities, como la sexta temporada de '¿Quién es la Máscara?'. (Foto: Instagram @quieneslamascara)

Samo está en recuperación rumbo a la continuación de la gira de Camila

El músico está en recuperación, con ejercicios de respiración: “No puedo respirar muy bien. Te hacen como una decisión justo como arriba en la boca del estómago. Y bueno, reposo un par de semanas”.

El músico retoma los compromisos de la gira Camila Regresa Tour 2025 en julio: conciertos en España, Italia, Brasil, Ecuador, Venezuela; y en noviembre, la segunda parte los shows en Estados Unidos.