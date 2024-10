Samo, vocalista de Camila, denuncia robo en la Ciudad de México: ‘Hacen falta castigos más severos’

Samo, el vocalista de Camila la banda de pop rock, denunció que fue víctima de asalto en la Ciudad de México una vez más, ya que lo despojaron de sus pertenencias mientras estaba en el estacionamiento de una farmacia.

El intérprete de ‘Mientes’ compartió lo que ocurrió a través de sus redes sociales, en donde aseguró que se necesitan mejores castigos para los responsables del robo, un delito que desde su perspectiva se normaliza.

¿Cómo fue el asalto a Samo, el vocalista de Camila?

Samuel Parra Cruz, nombre completo del artista, relató que él y su equipo se reunieron durante la noche de este viernes, debido a que Samo tenía que salir muy temprano rumbo al aeropuerto.

“Teníamos un viaje a Nueva York, un compromiso con el Festival Amor, de verdad estaba muy ilusionado de ir y cantar con ese público maravilloso, pero ¡nos asaltaron de nuevo!”, comentó el músico sobre el robo en la Ciudad de México.

Los objetos que le robaron a Samo fueron computadoras y su pasaporte. (Foto: Instagram @samooficial)

Samo explicó que estaba en el estacionamiento de una farmacia San Pablo cuando ocurrieron los hechos y compartió que además de robarle sus herramientas de trabajo, se llevaron su maleta con documentos importantes.

“Sacaron la maleta con (...) los pasaportes, visas de trabajo y visas de turistas; se volvieron a robar la laptop, discos duros, mis micrófonos”, compartió Samo, quien ha colaborado con artistas como Thalía, Pandora y Alejandra Guzmán.

Samo pide castigo para los ladrones

Luego de ser víctima de robo, Samo acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el objetivo de poner su denuncia y dar con los responsables del asalto e incluso grabó su video desde las instalaciones de la institución.

“Será una noche larga, tenemos que levantar la denuncia. Llegamos a un Ministerio Público, pero, cómo ven, no hay nadie”, comentó el cantante de ‘De qué me sirve la vida’, quien aseguró que esperaría hasta que lo atendieran.

Samo dijo que ante el robo ya no podría asistir al concierto de Nueva York, lo que lamentó e indicó: “la delincuencia nos volvió a tocar la puerta”, ya que él había sido asaltado previamente en la Ciudad de México.

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r — SAMO (@SAMOALLSTAR) October 4, 2024

Por este motivo, compartió que desde su perspectiva, se necesitan mejores sanciones para las personas que incurren en robo e indicó que desea que los responsables del asalto aparezcan.

“En este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos (...) me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan y se les dé la pena que merecen por tomar cosas que no les pertenecen”, agregó.

El Código Penal Federal contempla castigos de hasta diez años de prisión y una multa de hasta quinientas veces el salario a quienes cometan robo, aunque las penas varían dependiendo del monto robado.

¿Cuándo fue el primer asalto de Samo en la Ciudad de México?

Esta no es la primera ocasión en la que Samo denuncia que fue víctima de robo, ya que en julio, el músico compartió en sus redes sociales que habían roto el vidrio de su camioneta y tomado los objetos de valor dentro de esta.

“Sacaron de nuevo computadoras y herramientas de trabajo que teníamos aquí”, comentó el músico de Camila, quien detalló que estaba en la colonia Condesa de la Ciudad de México cuando sucedieron los hechos.

Samo compartió un video del robo que sufrió el pasado julio. (Foto: Instagram @samooficial/ X @SAMOALLSTAR)

En esa ocasión, el intérprete de “Todo cambio” dijo que sentía mucha impotencia y pidió no normalizar este tipo de situaciones; posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso en contacto con Samo para atender su denuncia.