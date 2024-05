Los relojes robados que Eduin Caz no supera: ¿Cuánto cuestan las joyas del cantante de Grupo Firme?

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, compartió algunas fotografías de los relojes de lujo que le robaron unas camionetas tras un concierto en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

Actualmente, los integrantes de Grupo Firme están en Estados Unidos por una de sus giras musicales más grandes llamada La Última Peda, con la que tienen planeado visitar ciudades en México, Latinoamérica y Europa.

El sábado pasado, Grupo Firme dio un concierto en el Frost Bank Center, ubicado en San Antonio; sin embargo, Eduin Caz denunció en su cuenta de Instagram que tras el evento sufrió el robo de algunas de sus pertenencias.

Tras uno de los conciertos de Grupo Firme, Eduin Caz denunció el robo de dos relojes de lujo. (Foto: Instagram / @grupofirme / @eduincaz / Hublot)

¿Qué le robaron a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Por medio de historias de Instagram, Eduin Caz publicó dos fotografías de los relojes de lujo que le robaron pidiendo a las personas que los tomaron que se los volvieran a vender a él por el valor sentimental que tienen.

“Véndamelo a mí, lo van a malbaratar porque no tiene su título... repito, véndamelos a mí, es más el valor sentimental”.

Estos son los relojes de lujo que le robaron al líder de Grupo Firme:

Hublot Spirit Of Big Bang Sapphire Rainbow Edición Limitada: Se trata de un modelo exclusivo del que solo hicieron 50 piezas en todo el mundo . La plataforma de la marca no dice el precio, pero en Chrono 24 , un sitio especializado en venta de relojes usados o nuevos, menciona que tiene un rango de 996 mil 790 a un millón 105 mil 932 pesos mexicanos.

. La plataforma de la marca no dice el precio, pero en , un sitio especializado en venta de relojes usados o nuevos, menciona que tiene un rango de 996 mil 790 a un millón 105 mil 932 pesos mexicanos. Richard Mille RM010 Esqueleto de Oro Rosa: Para poder consultar el precio en el sitio oficial es necesario contactar a la marca, en Chrono 24 los precios de estos modelos superan el millón de pesos mexicanos.

Eduin Caz denunció el robo de dos relojes de lujo. (Foto: Instagram / @eduincaz)

En una de las actualizaciones más recientes de su caso, Eduin Caz mencionó que no le robaron una cadena de oro que tiene, no especificó la marca, pero mencionó que tiene un GPS integrado.

“La cadena no me la robaron, esa no. Si se la hubieran llevado, doy con ellos porque tiene GPS”, explicó Eduin Caz mientras tomaba una michelada acompañado de su mamá y su tía.

¿Qué le pasó a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Aunque Eduin Caz denunció el robo de sus pertenencias, el cantante no dio detalles de lo sucedido, solo mencionó que tiene video del hecho:

“El día de ayer saliendo del evento (concierto de Grupo Firme), tres camionetas me robaron mis joyas y todo... maldita delincuencia, ni modo... este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, para que me ayuden”.

Eduin Caz dio pocos detalles de lo que sucedió con el robo de sus pertenencias. (Facebook / @Eduincazoficial1)

Lo que sí mencionó Caz es que ninguno de sus familiares o los integrantes de la banda estaban en la camioneta cuando ocurrió el robo.

“Fue un dineral lo que se me robó hoy... Lo único bueno es que yo no estaba en la camioneta, ni mi mamá ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”.