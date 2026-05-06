‘Felices y tristes, no alcanzamos boleto’: Así vivió el ARMY el saludo de BTS desde Palacio Nacional

Con lightsticks, freebies y hasta botargas, las ARMY acudieron al Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Cecilia L. García/ Cuartoscuro)

‘¡Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook! ¡Los integrantes de BTS!’ El ARMY se hizo presente este miércoles frente a Palacio Nacional con un solo objetivo: ver a los idols y saludarlos previo a sus conciertos.

Los siete del grupo de k-pop acudieron a las instalaciones de gobierno con el objetivo de encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo una breve conversación con los Bangtan Boys.

Sin embargo, la mandataria hizo una promesa al ARMY: abrir uno de los balcones de Palacio Nacional para que los chicos saludaran a sus fans, quienes acudieron con lightsticks, freebies y hasta botargas.

Decenas de fans que se reunieron en la plancha del Zócalo para ver a la banda surcoreana BTS. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora comenzaron a llegar las ARMY?

Durante la conferencia de prensa matutina del 6 de mayo, Claudia Sheinbaum informó que BTS acudiría a Palacio Nacional frente a la Plaza de la Constitución, un llamado que las ARMY escucharon.

No lo superon precisamente por la mañanera, sino mediante redes sociales: “Me enteré por grupos y por X”, comentan Mariana y Esmeralda en entrevista con El Financiero, quienes arribaron a la plancha del Zócalo desde la 1:30 de la tarde.

Ellas fueron de las primeras en llegar y, poco a poco, se sumaron más fans, tal como Fernanda, una joven que, a pesar de la gran cantidad de personas, disfrutó de las palabras de BTS.

Seguidores de BTS cantaron y lanzaron porras en el Zócalo mientras esperaban a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. (Foto: Cecilia L. García / El Financiero)

Otras fans optaron por aprovechar el tiempo, tal como Amparo, una joven originaria de Sonora, quien llegó con sus amigas desde las 2:00 de la tarde, pero buscaron por dónde llegarían RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

“Estuvimos investigando y vimos que entraban por atrás, vimos las camionetas, pero no los vimos a ellos. Ya después nos vinimos cuando iban a ser las 5:00 de la tarde”, explica.

¿Cómo vivieron las ARMY el saludo de BTS?

A pesar del poco tiempo de anticipación con el que se avisó que BTS estaría en Palacio Nacional, las ARMY no solo se reunieron y crearon comunidad como solo ellas saben hacerlo, sino que llegaron preparadas.

Con sus lightsticks oficiales de BTS, carteles improvisados y hasta figuras en tamaño real de los cantantes, las fans de la banda esperaron por horas hasta que finalmente RM y compañía aparecieron.

“Muchas gracias (...) Te amo, te quiero, muchas gracias”, dijo RM. Mientras que V agregó: “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. Hemos extrañado muchísimo a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima vez, adiós (...) México, mucho picante”.

Aunque corto, este mensaje avivó el amor de las ARMY por BTS: “Muy lindo, lloramos, fue muy hermoso, siempre tienen buenas palabras para el ARMY”, comentaron Mariana y Esmeralda en entrevista con El Financiero.

BTS saludó a miles de fans desde Palacio Nacional antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Cecilia L. García / El Financiero)

Para algunas, este solo es el inicio de la aventura, ya que irán a los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, pero para otras fue la única oportunidad que tuvieron de verlos durante su estadía en México.

“Feliz y triste, porque no alcanzamos boletos y saber que solo los tuvimos un momentito es algo muy triste”, indica Karen en entrevista. A pesar de ello, mantienen viva la esperanza de que regresen el próximo año y esta vez corran con suerte: “Queremos creer que sí, pero realmente no sabemos”, agrega.

A pesar de ello, el ARMY considera que BTS se fue con un buen sabor de boca del público mexicano: “Fue súper emocionante, superamos las expectativas que ellos tenían”, afirma Amparo.

¿Cuánto dinero gastaron las ARMY para ver a BTS en la CDMX?

La odisea para conseguir entradas rindió frutos para algunas personas, tal es el caso de Andrea, una de las pocas afortunadas en conseguir entradas durante la reciente liberación de boletos para BTS.

“Compré en la liberación de Ticketmaster. Gasté mil 800 pesos, es el (boleto) de hasta arriba”, comparte en entrevista. Aunque hay quienes lograron comprar desde la preventa, tal es el caso de Amparo y sus amigas.

“Yo no lo logré, pero ella (su amiga) fue la 900 en la fila y de ahí, en friega, lo que pudo seleccionar, procedió el pago y de ahí ya teníamos nuestros boletos”, comparte; sin embargo, al ser de Sonora los gastos aumentaron más allá de la entrada.

Fans de BTS se reunieron en el Zócalo capitalino. (Foto: Cecilia L. García / El Financiero)

“Soy de Sonora. El día de ayer llegué. El boleto me salió en casi 3 mil pesos, compartí con una amiga el hotel, pagamos como 6 mil pesos entre las dos y el vuelo nos salió en 4 mil pesos más o menos. Yo creo que como unos 13 mil o 15 mil pesos”, comparte sobre su gasto.

La euforia por BTS comenzó un día antes de los conciertos en el Estadio GNP Seguros, los cuales se realizan el 7, 9 y 10 de mayo.

La misma noche, Ocesa anunció la liberación de más entradas para BTS, lo que reavivó la esperanza de muchas de estas fanáticas para ver a sus ídolos en el escenario.