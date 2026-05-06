Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 6 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los rumores que se despertaron sobre la posibilidad de que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, solicite licencia de su cargo.

Lo anterior ocurrió a tan solo cuatro días de que Rubén Rocha Moya tomara esa decisión ante los señalamientos de Estados Unidos en su contra.

Dichos rumores sobre Marina del Pilar ocurrieron luego de que la mandataria estatal convocara a una reunión con presidentes municipales y legisladores.

¿Cómo solicitar la reducción de la deuda para la Financiera Rural?

Para solicitar la reducción o reestructuración de la deuda en la Financiera, estos son los pasos a seguir por los productores:

La información se proporciona a la persona acreditada o tercero interesado al presentar su número de crédito, CURP o identificación vigente.

Acudir personalmente y recibir la carta de finiquito del crédito.

Si se tiene un proceso judicial vigente, se firmará una solicitud de adhesión.

Es necesario verificar los requisitos legales y las opciones de esquemas de pago.

Tras la liquidación del adeudo, se recibe la carta de finiquito para liberación.

Sheinbaum anuncia eliminación de ‘deudas impagables’ a productores de la Financiera Rural

La presidenta Sheinbaum anunció la eliminación de la ‘deuda impagable’ de productores que pertenecían a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, rural, forestal y pesquero.

Hay 13 mil 400 mujeres productoras que serán beneficiadas con la liberación de sus garantías crediticias. Habrá un descuento del 30 por ciento.

Además, se beneficiará a pequeños productores también con descuentos del 30 por ciento para darles una nueva oportunidad para recuperar su capacidad.

Dichos beneficios de liberación de los adeudos comenzarán a partir de junio y se beneficiarán a 46 mil 567 pequeños productores.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana