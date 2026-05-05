Marina del Pilar no solicitará licencia como gobernadora de Baja California, afirma vocero

El gobierno de Baja California desmintió que la reunión convocada por Marina del Pilar Ávila sea para solicitar licencia de su cargo.

A cuatro días de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, surgieron rumores de que Marina del Pilar seguiría ‘sus pasos’, esto tras convocar a una reunión con legisladores y alcaldes.

“No tiene nada que ver con una licencia como se comenta en redes sociales”, confirmó Jesús López Romandía, vocero del Gobierno de Baja California, al periodista Ciro Gómez Leyva.

El vocero aseguró que la reunión no es para una solicitud de licencia del cargo de Marina del Pilar sino que se trata de una reunión pactada hace tiempo.

“Hace una semana se hizo una reunión con presidentes municipales, pero sí es una convocatoria hecha por la gobernadora para temas locales y ampliada para diputados y senadores morenistas”, dijo el funcionario al programa de radio.

¿Qué sabemos de la reunión a la que convocó Marina del Pilar este 5 de mayo?

La reunión convocada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está prevista para realizarse este martes 5 de mayo a las 18:00 horas para abordar temas estratégicos del estado.

Dicho encuentro será en Tijuana, aunque no se detalló la ubicación específica sino que solo se adelantó que sería notificada antes del evento.

“Dada la trascendencia de los puntos a tratar para el fortalecimiento de la transformación en nuestro estado, su asistencia es de carácter indispensable”, dice el comunicado de la oficina de Gobierno del estado.

La invitación también llama a confirmar la participación a la brevedad para los diputados, senadores y presidentes municipales de la entidad.

Convocatoria de Marina del Pilar despierta rumores sobre su renuncia

Dicha reunión despertó rumores en redes sociales sobre la posible solicitud de licencia de Marina del Pilar Ávila de su cargo como gobernadora de Baja California.

Las especulaciones ocurren en medio de especulaciones sobre la posible reorganización de Morena en el estado.

El encuentro ocurrirá dos días después del Congreso Nacional de Morena, en el cual se oficializó el cambio de dirigencia y se realiza una semana después de que fueron divulgadas las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el gobierno de Estados Unidos.

Hace unos meses también hubo especulaciones sobre supuesta investigaciones de EU contra Marina del Pilar Ávila luego de que le fuera retirada su visa y anunció que está en proceso de recuperarla.

La mandataria estatal aseguró que mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses para restablecer su documento.

*Con información de Quadratín