Hospitalizan a Samo: Cantante de Camila fue operado para detectar ‘posible inicio de cáncer’

El cantante Samo, a quien asaltaron dos veces el año pasado, ahora vivió una emergencia médica: fue hospitalizado y sometido a una cirugía tras concluir la gira de la banda en Estados Unidos.

El cantante del grupo Camila compartió un mensaje en Instagram este 11 de junio, donde habló sobre su estado de salud, la importancia de los chequeos médicos y los próximos conciertos programados: “A veces el cuerpo no avisa, es importante cuidar de nuestra salud, sin salud no podemos hacer nada y tenemos que recuperarnos pronto para continuar la gira en Europa”.

¿Qué le pasó a Samo, músico de Camila?

Samuel Parra Cruz, exparticipante de Quién es la máscara y conocido artísticamente como Samo, pasó la noche del 10 de junio internado, según un video que publicó en Instagram donde se le observa en una cama de hospital: “Hola, mis amores, ¿cómo están? A mí me tocó dormir en una clínica. Terminamos la gira de Estados Unidos, pero pues la salud se merma a veces y hay que cuidarse".

Samo publicó un video desde el hospital. (Foto: @samooficial).

El intérprete de ‘Mientes’ y ‘Coleccionista de canciones’ informó que fue intervenido de emergencia el martes y que su situación le llevó a reflexionar sobre la importancia de realizarse revisiones médicas periódicas:

“De verdad, lo mucho que tenemos que cuidar y sobre todo estarse chequeando regularmente con los médicos, aunque no te sientas mal, el chequeo con los médicos es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando y no y no tengas síntomas”.

Aunque el cantante no especificó públicamente la causa de la operación, Ventaneando leyó un mensaje de su representante esta tarde: Samo publicó dicho mensaje para “generar consciencia de la importancia de checarse frecuentemente y así detectar el inicio de un posible cáncer. Eso es lo que evitamos con esta cirugía”.

Samo está en recuperación y alista la continuación de su gira

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo están en plena gira de Camila Regresa Tour 2025; tras cerrar la etapa de Estados Unidos en Nueva York, continúan en julio por España (Valencia, Barcelona y Madrid); luego en octubre por Argentina y cierran en Venezuela.

El intérprete mencionó en su video que está en proceso de recuperación y continuará con sus conciertos: “Terminamos la gira en Estados Unidos que nos fue increíble, el público estuvo maravilloso. Estos días libres serán para recuperarme y nos vamos a España a cantarles. Les mando muchos besos, mis amores. Cuídense mucho”.

Samo está en plena gira con Camila. (Foto: Instagram @samooficial)

Después de compartir su estado de salud, Samo recibió mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas de la industria. La agrupación Camila, conformada también por Mario Domm y Pablo Hurtado, expresó respaldo al cantante a través de redes sociales:

“¡Te abrazamos fuerte, Samo! Sabemos que no ha sido fácil, pero nos llena el corazón verte con esa fuerza y amor por lo que haces. Recupérate con calma, la gira por Europa nos espera y te vamos a acompañar en cada paso".

Samo nació en Veracruz en 1975 y se integró a Camila en 2005. Fue parte fundamental de éxitos como ‘Todo cambió’, ‘Mientes’ y ‘Aléjate de mí’. Luego de una etapa como solista, regresó al grupo en 2023 y desde entonces ha participado activamente en su nueva gira internacional.