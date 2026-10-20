Hijo de César Bono aclara cuál es el estado de salud del actor: ‘Su ojo está perfecto’

A pesar de sufrir una cirugía en el ojo izquierdo, César Bono celebró su cumpleaños en el escenario del teatro. (Foto: Cuartoscuro)

La salud del actor César Bono provocó preocupación después de que circularan rumores sobre la supuesta pérdida de uno de sus ojos durante una intervención quirúrgica. Ante estas versiones, su hijo Leonardo Bono aclaró qué ocurrió con el comediante de 76 años y aseguró que se encuentra bien, aunque confirmó que recientemente fue operado.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Leonardo desmintió que su padre perdiera el ojo izquierdo y explicó que el procedimiento médico se realizó en el párpado.

También señaló que él y sus hermanos recurrieron a sus redes sociales para tranquilizar a las personas que comenzaron a preguntar por el estado de salud del comediante.

“No, no, es muy falso. Y justo como que ya salimos todos mis hermanos y yo como poniendo nuestras redes sociales porque obviamente pues la familia núcleo sabemos que todo bien, pero pronto para la familia extendida puede ser terrible ver estas cosas”, indicó.

La controversia comenzó después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que César Bono perdió un ojo durante una cirugía para retirarle un supuesto tumor. La información se difundió junto con una fotografía del actor en la que aparecía con una gasa ensangrentada cerca de la zona intervenida.

Leonardo explicó que los rumores provocaron preocupación entre familiares y amigos, quienes comenzaron a comunicarse con los hijos del comediante para conocer su verdadero estado de salud.

El joven también cuestionó que se difundiera información médica sin corroborarla directamente con su padre o algún integrante de la familia, especialmente porque Infante aseguraba mantener una amistad con el actor.

“El señor que lo publicó es un señor que siempre se jacta de ser amigo de mi papá y entonces es como qué gracioso que él diga que son amigos”, expresó el hijo del actor de Vecinos.

Leonardo recordó que anteriormente circularon rumores falsos sobre la muerte de César Bono y consideró que este tipo de publicaciones pueden provocar angustia entre las personas cercanas al comediante.

“Han matado a mi papá en varias ocasiones en Twitter y así, y pues lo que digo, ahora sí que yo sé que está bien, pero justo gente que nos quiere, familiares más lejanos, amigos de toda la familia, pues ven eso y obviamente se preocupan”, puntualizó.

César Bono sí tuvo una intervención quirúrgica, pero fue en el párpado de su ojo izquierdo. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué cirugía recibió César Bono y cómo se encuentra actualmente?

Leonardo Bono confirmó que su padre recibió una intervención quirúrgica en el párpado, pero aclaró que el procedimiento no implicó la pérdida del ojo, como se difundió inicialmente.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre el diagnóstico médico ni las características de la lesión que le retiraron, aseguró que el comediante se encontraba bien después de la operación.

“Pues está bien, gracias a Dios, ahora que sí que fue quitarle esto y ver que todo esté bien y ya, pero justo no fue en el ojo, fue en el párpado. Su ojo está perfecto”.

Pese a la reciente operación, César Bono continuó con sus actividades profesionales y celebró su cumpleaños con una función de Defendiendo al cavernícola, el pasado 19 de octubre.

Leonardo destacó la actitud de su padre ante los problemas de salud que enfrentó durante los últimos años, entre ellos episodios cerebrovasculares, y recordó que el comediante mantiene su compromiso con el teatro.

“Aquí está en su cumpleaños dando función, como con toda la actitud. Yo ayer estaba trabajando, pero supe que estaba muy feliz con mis hermanos y todo de ‘Sí, viene mi cumpleaños’”.

Además, señaló que el actor cumplió 25 años de trayectoria con Defendiendo al cavernícola, una puesta en escena que se convirtió en uno de los trabajos más representativos de su carrera.

Gustavo Adolfo Infante se disculpa con César Bono y su familia

Después de que la familia desmintió la supuesta pérdida del ojo, Gustavo Adolfo Infante reconoció que difundió información incorrecta sobre César Bono y ofreció una disculpa pública durante el programa De primera mano.

El periodista explicó que recibió una fotografía del comediante después de la intervención quirúrgica y que el productor teatral Enrique Gou le informó que al actor le habían retirado un tumor y uno de sus ojos.

“Recibí una fotografía muy impactante de César Bono, donde con un moretón, una operación en el ojo, y me escribió Enrique Gou, el productor de teatro, que a César Bono le habían extirpado un ojo”.

Infante aseguró que, antes de compartir la noticia, pidió al productor que consultara con César Bono si estaba de acuerdo con hacer pública la información. Según su versión, Gou le respondió que el actor autorizó su difusión.

El conductor también relató que uno de los hijos del comediante se comunicó con él para reclamarle por sus declaraciones, lo que derivó en una discusión telefónica.

Tras conocer que César Bono conservaba ambos ojos, Infante reconoció su equivocación, aunque insistió en que la información procedía del productor teatral.

“Entonces yo tomo la responsabilidad de lo que dije, ofrezco una disculpa porque fue una información errónea”, comentó el conductor de televisión.

Finalmente, el periodista expresó sus buenos deseos para el actor y reiteró su disculpa por la preocupación que provocaron sus declaraciones.

“Qué bueno que no perdió el ojo y Dios quiera que César Bono esté bien. Ofrezco una disculpa por lo que causó lo que yo dije”, señaló..