Judi Dench revela que su pérdida de visión la alejó de la actuación: ‘No puedo hacer teatro, cine ni leer’

Judi Dench ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1999 por interpretar a la reina Isabel I en la película 'Shakespeare enamorado'. (Foto: EFE/ Pexels)

La actriz británica Judi Dench, conocida por su papel en películas como 007: Operación Skyfall, habló recientemente sobre el deterioro de su visión, que ha afectado su vida cotidiana y su capacidad para actuar.

La intérprete, de 91 años, fue diagnosticada en 2012 con degeneración macular asociada a la edad, la misma enfermedad que padece Eric del Castillo, que daña la visión central y dificulta actividades como leer y reconocer rostros. Tras más de siete décadas de trayectoria, la actriz reconoció que ya no puede hacer teatro ni cine debido a este padecimiento.

¿Qué dijo Judi Dench sobre su pérdida de la visión?

Judi Dench reconoció que el deterioro de su visión llegó a un punto en el que ya no puede continuar con actividades fundamentales de su profesión. La actriz habló sobre esta situación durante una entrevista con el programa Today, de BBC Radio 4, en la que explicó cómo su condición ha limitado sus posibilidades de actuar.

La intérprete señaló que ya no puede participar en producciones teatrales ni cinematográficas. También mencionó una actividad cotidiana que se ha vuelto inaccesible debido a su problema de salud: la lectura.

“Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer”, admitió la actriz.

La pérdida de visión también dificulta que Dench identifique a las personas con las que se encuentra. La propia actriz contó que, en ocasiones, se acerca a alguien creyendo reconocerlo y después descubre que se ha confundido porque no logra distinguir bien su rostro.

Esta situación puede generar momentos incómodos en sus interacciones sociales, pues la falta de claridad visual le impide confirmar a quién tiene enfrente. En la misma entrevista, Dench explicó que a veces se aproxima a personas equivocadas y llega a intentar abrazarlas antes de darse cuenta del error.

Judi Dench fue diagnosticada con degeneración macular desde el 2021. EFE/EPA/ANDY RAIN (ANDY RAIN/EFE)

¿Qué es la degeneración macular que padece Judi Dench?

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular que daña la mácula, una zona de la retina situada en la parte posterior del ojo. De acuerdo con MedlinePlus, portal especializado en salud, esta estructura permite distinguir detalles finos y obtener una visión central nítida.

Cuando la mácula se deteriora, la persona puede perder progresivamente la capacidad de leer, reconocer caras y observar con claridad los detalles de los objetos. La visión periférica, que permite distinguir lo que está alrededor del centro de la mirada, puede conservarse, por lo que el efecto de la enfermedad no es necesariamente la pérdida total de la vista.

La DMAE es más frecuente en personas mayores de 55 años y puede avanzar de distintas maneras. MedlinePlus distingue dos formas principales: la seca y la húmeda.

La información médica del portal también señala que no existe un tratamiento probado que restablezca la visión en casos de degeneración macular seca grave o avanzada. Algunas intervenciones pueden ayudar a frenar el avance en determinados casos, pero no recuperan la visión que ya se perdió.

En el caso de Dench, el diagnóstico llegó en 2012. Años después, la actriz comenzó a hablar públicamente sobre las dificultades que le ocasionaba la enfermedad y los cambios que tuvo que hacer para continuar trabajando.

En 2023, durante una entrevista con The Sunday Mirror, explicó que la pérdida de visión le impedía distinguir lo que ocurría en los sets de filmación y leer sus guiones con normalidad. Aunque señaló que todavía buscaba maneras de adaptarse, reconoció que necesitaba ayuda de sus amigos para aprender sus diálogos.

En enero de 2025, Dench habló nuevamente sobre las consecuencias de su condición, esta vez en el pódcast Fearless, conducido por Trinny Woodall. Durante esa conversación, explicó que ya no podía salir sola con seguridad porque temía tropezar con objetos o caerse.

“Siempre habrá alguien conmigo. Ahora tengo que hacerlo porque no veo bien y podría chocar con algo o caerme”, afirmó, de acuerdo con The Guardian. Sus palabras mostraron cómo el deterioro visual también había reducido su independencia fuera de los escenarios.

¿Quién es Judi Dench, actriz ganadora de un Oscar?

Judi Dench es una actriz británica con una trayectoria de más de siete décadas en el teatro, la televisión y el cine. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas del Reino Unido y ha recibido numerosos galardones.

En 1999 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a la reina Isabel I en Shakespeare enamorado, película estrenada en 1998. Su participación en la producción le dio reconocimiento internacional y forma parte de los trabajos más destacados de su carrera cinematográfica.

Otro de sus papeles más conocidos es el de M, la jefa del servicio de espionaje británico MI6 en las películas de James Bond. Dench también ha interpretado personajes de obras de William Shakespeare, entre ellos Julieta, Lady Macbeth y Cleopatra.

A pesar de las dificultades ocasionadas por la degeneración macular, la actriz ha mantenido apariciones públicas y ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la enfermedad. Sus declaraciones más recientes coinciden con la publicación de sus memorias, tituladas Is it too late to make a run of it? (¿Es demasiado tarde para salir corriendo?), escritas en colaboración con el director de teatro Brendan O’Hea.

Con información de EFE.