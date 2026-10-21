Irán Castillo reacciona a la sentencia de sus secuestradores: ‘Fue sorpresa, me desconecté del caso’

Irán Castillo estuvo secuestrada durante tres días, mientras los responsables negociaban el rescate con su mamá. (Foto: Cuartoscuro/Pexels).

Irán Castillo, actriz de telenovelas como Agujetas de color de rosa, dijo estar sorprendida ante la sentencia que recibieron las personas que la privaron de su libertad hace once años.

La intérprete de ‘Yo por él’ fue secuestrada en 2015, en el Desierto de los Leones, cuando regresaba de una obra de teatro. La actriz permaneció en cautiverio durante tres días mientras se negociaba su rescate.

Aunque ha pasado más de una década, fue hasta la semana pasada cuando la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que informó que los nueve integrantes de la banda de secuestradores recibieron penas de hasta 165 años de prisión.

¿Qué dijo Irán Castillo tras la sentencia que recibieron los secuestradores?

Irán Castillo se había mantenido al margen del caso; sin embargo, durante un encuentro con los medios de comunicación, afirmó que estaba sorprendida, en especial porque no estaba al tanto de las investigaciones.

“No he querido dar mucha bola a esto porque fue hace 11 años. Yo hace 10 años me deslindé del caso, me desconecté, fue sorpresa”, comentó la también actriz de Clase 406.

La cantante indicó que, aunque ella ya no quiso saber más sobre las investigaciones, es posible que las otras víctimas de la banda de secuestradores sí acudieran a las audiencias para buscar justicia por sus casos.

“Creo que los demás siguieron porque sí hubo varias personas antes que yo que también tuvieron la misma situación. Entonces, supongo que ellos siguieron yendo a las audiencias y todo este rollo, y ya estaban más enterados”, indicó.

Por este motivo, la noticia la tomó por sorpresa. Aunque ella no dio seguimiento al caso, reconoce que la sentencia es significativa para todas las personas que fueron víctimas de secuestro.

Irán Castillo ha hablado en diferentes ocasiones sobre su secuestro. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Por qué los secuestradores recibieron penas de hasta 165 años de prisión?

La FGR informó que la Fiscalía Especializada de Control Regional y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada reunieron las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de nueve personas en diversos delitos.

Además de secuestro, cometido contra diferentes personas, los acusados fueron declarados culpables de delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR también detalló que el modus operandi de la banda consistía en provocar choques en la parte trasera de los vehículos de sus víctimas para obligarlas a detenerse y privarlas de la libertad. Después, exigían un pago por su rescate.

¿Cómo fue el secuestro de Irán Castillo?

Irán Castillo fue secuestrada en 2015, cuando viajaba sola en su vehículo. En una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, la actriz relató que todo ocurrió en el Desierto de los Leones.

“Me chocaron por atrás y yo dije: ‘¡Chin, mano!’. Entonces, pensé: ‘A ver, vamos a bajarnos’. Me bajé y pregunté: ‘¿Qué pasó?’. Eran cuatro personas: una mujer y tres hombres”, recordó durante la conversación.

Inicialmente, las personas fingieron estar preocupadas por el choque; sin embargo, cuando ella les dio la espalda, le pusieron una pistola en la cabeza y le ordenaron subir a su auto. “Yo pensé que era un asalto. Creí que me iban a subir al carro, quitarme mis cosas y después dejarme ir”, comentó.

Durante el trayecto, le preguntaron su nombre, pero ella no reveló que era artista para evitar que los secuestradores pensaran que tenía demasiado dinero. Irán se percató de lo que estaba pasando cuando los delincuentes continuaron conduciendo.

Al llegar a una casa de seguridad, la encerraron en un cuarto. Finalmente, descubrieron su identidad al revisar sus pertenencias y le pidieron que llamara a un familiar. La actriz permaneció secuestrada durante tres días.

“No, no me hicieron nada. Dentro de lo malo, tuve suerte (...) No me hicieron nada más que amenazas y violencia psicológica”, comentó. Finalmente, fue liberada después de que su mamá negoció el rescate.