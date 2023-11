Irán Castillo: ¿Qué ha sido de la actriz después de su secuestro en 2015?

Irán Castillo es una de las actrices mexicanas más queridas dentro de la farándula mexicana gracias a producciones como Soñadoras (1999), Clase 406 (2002) y Mundo de Fieras (2006), aunque en el plano personal ha vivido momentos difíciles, como su secuestro en 2015.

Este hecho traumático fue un antes y después en la vida de la actriz, quien a pesar de lo que vivió siguió trabajando en otras exitosas producciones tanto en televisión como en cine.

Aunque pasó hace ocho años, fue hasta noviembre de 2022 que Castillo compartió lo que vivió durante tres días, mismos que fue privada de su libertad.

¿Cómo fue el secuestro de Irán Castillo?

En 2015, Irán Castillo iba saliendo de una obra de teatro a la que asistió en Ciudad de México. Se subió a su camioneta e iba manejando directo a su hogar cuando un grupo de hombres la secuestró y llevó a una casa de seguridad, donde permaneció tres días.

A lo largo de este tiempo, Irán señaló que habría desarrollado signos del síndrome de Estocolmo, por lo que necesitó ayuda psicológica no solo para asimilar lo que vivió, sino para denunciar a sus captores.

Irán Castillo sufrió un secuestro en 2015. (Foto: Instagram / @irancastillo)

“Siento que yo tuve ese síndrome un buen rato, te voy a explicar por qué: A mí me tuvieron 3 días ahí y fue muy intenso. Nunca me taparon como tal, pero si los volteas a ver te va fatal”, explicó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Yo estaba con ellos, entonces haces un vínculo y, ahora me queda claro, que todos somos uno y que estamos conectados, porque yo estaba ahí muerta de miedo y yo me conectaba con su miedo, porque ellos también tienen miedo de que los agarren o los metan a la cárcel y se hace como un miedo general (…) Nunca me pegaron, no me violaron, hasta te podría decir que buena onda, pero sí hubo mucha cuestión psicológica”, agregó.

Una de las personas que incluyó en su liberación fue Gloria Trevi, quien pagó una especie de fianza para que liberaran a Irán y pudiera regresar con su familia. En ese entonces, tenía una hija de aproximadamente 4 años.

¿Cómo ha sido la vida de Irán Castillo después de su secuestro?

Tras ser liberada, la actriz tuvo que someterse a terapia psicológica para asimilar aquel hecho y ayudarse a denunciar a sus captores, pues en un inicio fue “muy difícil”.

“Lo recuerdo como un evento en el que aprendí mucho y siempre trato de a ellos (los secuestradores) mandarle mucho luz y conciencia”, dijo en su plática con la periodista.

Irán Castillo siguió trabajando después de su secuestro. (Foto: Instagram / @irancastillo)

Mientras asistía a terapia, Irán seguía trabajando en distintos proyectos de televisión, como las telenovelas S.O.S Me estoy enamorando (2021), La mexicana y el güero (2020) y Enemigo Íntimo (2020), además de series como Dr. Cándido Pérez (2021) y El Chapo (2018), y películas como Toy Story 4 (2019), donde prestó su voz al personaje de Jessie.

En el terreno personal, Irán Castillo sostiene una relación con Pepe Ramos, con quien tuvo a su hijo Demian en febrero de 2022, a los 45 años.

Además de actriz, también se ha desarrollado en el terreno musical con El Castillo de Irán, un proyecto de música infantil en el que canta para los más pequeños de la casa.