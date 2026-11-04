‘Cada quien tuvo su tiempo’: Higinio Martínez frena a Noroña en el Senado por críticas a su Presidencia

Higinio Martínez respondió a Noroña que es su tiempo como presidente del Senado, en respuesta a sus críticas por cómo conduce las sesiones.

¿Ya hasta con los morenistas se pelea Gerardo Fernández Noroña? Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado y abanderado de Morena, ‘lo paró en seco’ y detuvo sus argumentos luego de que intentara corregir la conducción del debate en el pleno.

Todo ocurrió en plena sesión del Senado, cuando Noroña, expresidente del Senado, interrumpió la sesión para intentar indicar a Higinio Martínez por cómo dirigir la sesión.

“Nos conocemos de mucho tiempo, y no es importante que usted me comprenda o no. Lo que usted debe hacer es aplicar la Constitución, las leyes y el reglamento. Para eso es la Presidencia”, le reclamó el morenista al presidente del Senado.

Noroña arremetió contra Higinio Martínez, e incluso le dijo que era “difícil comprender a un hombre libre, sobre todo para quien no tiene esa condición”.

Como respuesta, Higinio Martínez aceptó los comentarios de Noroña y le reiteró que tiene la obligación de respetar la Constitución al dirigir las sesiones, pero le recordó que él ya no es presidente del Senado, por lo que ya no tiene autoridad para darle órdenes ni decirle cómo hacer su trabajo.

“Cada quien tuvo su tiempo. Este es mi tiempo”, aclaró Higinio Martínez.

Noroña e Higinio Martínez pelean por ‘Alito’ Moreno

Anteriormente, Higinio Martínez y Gerardo Fernández Noroña ya habían discutido, y fue debido a críticas sobre el manejo de las sesiones en el Congreso.

Noroña reclamó que el presidente de la Mesa Directiva no condenó supuestas amenazas de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, en su contra, además de un intercambio con la priista Carolina Viggiano, quien le pidió “tener huevos” para decir las cosas de frente.

El exaspisrante a la Presidencia aseguró que Higinio Martínez cometió “dos errores garrafales” por permitir las agresiones, y acusó que lo “injuriaron” y desde la Presidencia no hicieron nada.

Martínez finalmente respondió que le cuesta trabajo entender su forma de ser, y que no era responsable de las expresiones en su contra.