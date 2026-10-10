Higinio Martínez recibe en el Senado a la alcaldesa de Tenancingo, investigada por fingir su secuestro

La alcalde de Tenancingo, Nancy Nápoles, se reunió con el presidente del Senado, Higinio Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, se reunió con la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, quien actualmente enfrenta un proceso penal por supuestamente simular su propio secuestro para justificar un desfalco de 40 millones de pesos.

En un video difundido en sus redes sociales el viernes 9 de octubre, la edil de 41 años aparece junto al senador de Morena mientras recorre las instalaciones de la Cámara Alta.

“Hoy me da mucho gusto poder estar aquí en el Senado y miren con quién estoy, nada más que con el presidente de la Mesa del Senado de la República... y yo feliz como siempre de poderlo saludar, de poder platicar con él para hablar del municipio y de muchos temas pendientes”, expresó la alcaldesa.

Casi al finalizar el video, el senador se refirió a la presidenta municipal como “una amiga de muchos años” y aprovechó para enviar un saludo a los habitantes de Tenancingo.

“Nancy Nápoles, mi amiga de muchos años está aquí en el Senado un rato”, dijo Martínez Miranda en el breve clip.

¿Por qué acusan a Nancy Nápoles de fingir su secuestro?

La investigación contra Nancy Nápoles Pacheco comenzó después de que denunció haber sido víctima de un secuestro el 31 de mayo de 2026.

Según la versión que presentó ante las autoridades, hombres armados la obligaron a subir a otro vehículo cuando se encontraba afuera de su domicilio y le exigieron comunicarse con sus familiares para solicitar un rescate de 40 millones de pesos.

La alcaldesa declaró que logró escapar de sus presuntos captores y denunció los hechos ante el Ministerio Público el 1 de junio.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntaron a que el plagio habría sido planeado y simulado por la propia funcionaria con la participación de familiares y otras personas.

De acuerdo con la hipótesis ministerial, el objetivo era solicitar 40 millones de pesos del erario municipal para justificar un presunto faltante por la misma cantidad en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

La Fiscalía señaló que en el supuesto montaje también habrían participado el esposo de la alcaldesa, José Roberto, y su cuñado, Óscar, además de otras tres personas. Tres presuntos implicados fueron detenidos en Oaxaca.

Las autoridades sostienen que la planeación del supuesto secuestro habría comenzado en febrero de 2026, meses antes de que Nápoles denunciara haber sido privada de la libertad.

Nancy Nápoles es acusada de fingir su propio secuestro, presuntamente con ayuda de familiares, para exigir un rescate de 40 millones de pesos. (Fiscalía del Estado de México)

Alcaldesa de Tenancingo enfrenta investigación en libertad

El 9 de julio de 2026, después de una audiencia que se prolongó durante varias horas, un juez de control vinculó a proceso a Nancy Nápoles por su probable participación en el delito de simulación de secuestro.

La resolución judicial no equivale a una sentencia condenatoria. La alcaldesa enfrenta el procedimiento penal en libertad, luego de que el juez autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses.

Durante la audiencia, habitantes de Tenancingo se manifestaron afuera de los juzgados para exigir la renuncia de la presidenta municipal, con pancartas en las que reclamaban justicia y explicaciones sobre el caso.

El asunto también tuvo repercusiones dentro de Morena. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido inició un procedimiento cautelar para revisar la situación de la alcaldesa y la posible suspensión de sus derechos partidarios.

Nancy Nápoles niega el desfalco y acusa motivaciones políticas

La presidenta municipal ha rechazado la versión de la Fiscalía y negó que exista un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas de Tenancingo.

El pasado 22 de junio, Nápoles pidió que la Fiscalía revisara las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en el caso y sostuvo que los recursos señalados podían comprobarse contablemente.

“Lo dejo muy claro: no hay, no hay, no existe una cantidad que sea un faltante dentro de las finanzas”, afirmó.

También aseguró que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político y cuestionó la actuación de las autoridades ministeriales. La alcaldesa sostuvo que esperaba conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía para preparar su defensa.

Mientras tanto, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) informó, según un reporte publicado el 5 de octubre, que las finanzas municipales están sujetas a una revisión derivada de un requerimiento del Ministerio Público y de la detección de presuntas irregularidades.