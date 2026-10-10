Sheinbaum busca conectar con la ‘chaviza’: Anuncia en vivo para platicar con jóvenes

En cu conferencia matutina la presidenta Sheinbaum presentó un plan para regular el contenido de redes sociales a menores. (Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana realizará un en vivo en redes sociales para ‘conectar’ con niños, niñas y adolescentes.

En un video publicado en TikTok, la mandataria aseguró que estos merecen entornos digitales seguros y por ello se va a trabajar en un decreto para que las plataformas eliminen contenidos violentos, que tengan que ver con acoso sexual y abuso.

“Los invito para que estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer un en vivo porque quiero conocer su opinión sobre estos temas, en un ambiente seguro, charlando, que me digan que es lo que piensan. Será en Instagram, TikTok y Facebook”, dijo Sheinbaum.

¿Cuál es el plan de Sheinbaum para las redes sociales?

En su conferencia matutina del viernes 9 de octubre, la presidenta dio a conocer un plan para prohibir contenido violento en plataformas digitales, luego de un ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila.

El plan de Sheinbaum tiene cinco puntos y considera que las plataformas digitales tendrán prohibido mostrar a niñas, niños y adolescentes los siguientes contenidos:

Discursos de odio, extremismo.

Abuso, explotación o violencia sexual.

Violencia en el entorno escolar.

Acoso y ciberacoso.

Ciberbullying.

Conductas ilícitas.

Material sexual explícito.

Por ello, se proponen las siguientes acciones:

Identificar y retirar cuentas o contenidos que promuevan violencia.

Clasificar contenidos por edad.

Herramientas de supervisión.

Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos.

Privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Para lograr los objetivos, Sheinbaum propone una colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia. Además de contar con un punto de contacto.

El apoyo a menores será también a través de la línea de la vida al brindar orientación y apoyo psicológico desde el número telefónico 800 911 2000.

La presidenta Sheinbaum aseguró que hablará con las empresas de plataformas de redes sociales para publicar el decreto la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).