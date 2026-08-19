Juicio contra Meta: Exempleado relata cómo su hija recibió contenido sexual en Instagram

El juicio en Oakland se centra en presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor. (Foto: EFE)

Arturo Béjar pasó seis años trabajando en herramientas de seguridad infantil en Facebook, de Meta Platforms Inc., pero declaró ante un jurado que no fue plenamente consciente de las amenazas que enfrentaban los usuarios jóvenes en la plataforma hasta que su hija de 14 años abrió una cuenta de Instagram.

“Empezó a recibir solicitudes de contenido sexual y fotos de partes íntimas de personas que no conocía”, dijo Béjar. “Me pareció impactante.”

Béjar relató su experiencia durante el primer día de un histórico juicio en California, en el que una coalición de fiscales generales estatales acusa a Meta de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para fomentar el uso compulsivo entre los jóvenes y de recopilar datos de usuarios menores de 13 años, en violación de la ley federal.

Lo que está en juego en el juicio es considerable. Si la compañía pierde, podría enfrentar sanciones económicas de entre US$193.000 millones y US$1,4 billones, además de órdenes judiciales que podrían obligarla a modificar la forma en que opera sus plataformas.

Meta ha negado haber cometido irregularidades, afirmando que ha mejorado continuamente sus herramientas para proteger a los menores y calificando de “desmesuradas” las sanciones propuestas por los estados.

¿Qué dijo el exempleado de Meta en histórico juicio?

Durante el tiempo que trabajó en investigaciones sobre seguridad en la compañía, afirmó Béjar, los ejecutivos eran plenamente conscientes de los “daños significativos” que sufrían los jóvenes en sus plataformas, pero repetidamente no hicieron cambios ni introdujeron funciones que tuvieran un impacto medible.

“Los jóvenes, en particular, estaban sufriendo daños con mucha frecuencia y no recibían la atención, la investigación, el apoyo ni las medidas correctivas que necesitaban”, declaró Béjar el martes.

Béjar comenzó a trabajar para Facebook en 2009 como gerente responsable de seguridad, pero dijo que dejó la empresa en 2015 para cuidar a sus hijos adolescentes. En 2019, después de la experiencia de su hija en Instagram, regresó a Meta como contratista independiente para trabajar en el equipo de “bienestar” de la plataforma.

‘El daño es una ecuación matemática’

El miércoles, Brian Stekloff, abogado de Meta, interrogó a Béjar sobre su función inicial en la compañía, sugiriendo que mientras trabajaba allí estaba en una posición adecuada para abordar los problemas de seguridad sobre los que ahora testificaba.

“Usted no pudo resolver todos los problemas de seguridad, ¿correcto?”, preguntó Stekloff.

“El daño no es una ecuación matemática que se resuelve hasta llegar a cero”, respondió Béjar.

Dejó Meta definitivamente en 2021, el mismo año en que Frances Haugen, exgerente de producto convertida en denunciante de Facebook, reveló documentos internos que mostraban que Meta sabía desde hacía tiempo que sus plataformas tenían efectos perjudiciales sobre los jóvenes, especialmente las niñas con problemas relacionados con su imagen corporal.

Béjar testificó ante el Congreso en 2023 sobre sus preocupaciones y desde entonces se ha convertido en un testigo denunciante recurrente para estados y abogados especializados en daños personales que demandan a Meta y otras plataformas de redes sociales por motivos similares.

¿Por qué Meta está en juicio en California?

Subió al estrado en los dos juicios anteriores contra Meta en Los Ángeles y Nuevo México, ambos con veredictos adversos para Meta. Béjar también testificó en un juicio en curso contra Meta en Tennessee, donde permaneció cuatro días en el estrado.

En el caso actual ante un tribunal federal de Oakland, California, Meta intentó impedir que Béjar testificara, argumentando que infringió las normas sobre pruebas al utilizar aplicaciones de mensajería con eliminación automática para comunicarse con exempleados de Meta sobre el caso.

La jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers rechazó, en vísperas del juicio, la petición de último minuto de Meta y permitió que Béjar testificara.

Durante el contrainterrogatorio del miércoles, Stekloff interrogó a Béjar sobre la actividad de su hija en redes sociales. El abogado señaló que, mientras el padre trabajaba como consultor para Meta, su hija, a los 16 años, creó una cuenta pública de Instagram en la que publicaba contenido sobre su pasión por los automóviles.

“Sabiendo todo lo que usted explicó extensamente ayer y esta mañana, entendiendo lo bueno y lo malo, ¿permitió conscientemente que ella abriera esta cuenta?”, preguntó Stekloff.

Béjar afirmó que él y su hija afrontaron los episodios de abuso en su página pública a medida que surgían.

“Mi labor como padre era apoyarla para que pudiera lidiar con eso”, afirmó. “Es un tema que conversamos con frecuencia y ella comprende la naturaleza del daño y lo que la compañía podría hacer mejor al respecto”.

El juicio en Oakland se centra en presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad, y está encabezado por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Un abogado de los estados dijo el martes al jurado que, además de Béjar, durante el juicio escucharán a otros seis exempleados de Meta, así como al director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, y al responsable de Instagram, Adam Mosseri.