Meta ‘hace limpia’: Recorta más de mil empleos para apostar por el metaverso y dispositivos de IA

Meta planea recortar sus inversiones para apostar por el metaverso y los dispositivos móviles.

Meta inició el recorte de más mil puestos de trabajo como parte de un plan para redirigir recursos de los productos de realidad virtual y metaverso hacia dispositivos portátiles de inteligencia artificial y funciones de teléfonos.

Los empleados afectados serán notificados de los despidos a partir de este martes, según una publicación interna del director de tecnología, Andrew Bosworth, a la que tuvo acceso Bloomberg News.

Se espera que los recortes afecten a aproximadamente el 10 por ciento de los empleados del grupo Reality Labs, que cuenta con unos 15 mil trabajadores, según informó Bloomberg a principios de esta semana.

Como parte de la reducción, Meta está reorientando sus esfuerzos en el metaverso para centrarse en los dispositivos móviles, según el memorando de Bosworth. La compañía también planea recortar sus inversiones en realidad virtual para que el negocio sea más sostenible, escribió Bosworth.

‘Planeamos reinvertir los ahorros de Meta’

“El mes pasado dijimos que estábamos trasladando parte de nuestra inversión del metaverso a los wearables”, declaró un portavoz de la compañía. “Esto forma parte de ese esfuerzo, y planeamos reinvertir los ahorros para impulsar el crecimiento de los wearables este año”.

Reality Labs alberga el hardware de Meta y otros productos futuristas, como gafas de realidad virtual (VR), gafas de IA y productos de mundo virtual.

Sin embargo, Reality Labs ha perdido más de 70 mil millones de dólares desde principios de 2021 porque muchas de las inversiones aún no generan ingresos significativos.

El metaverso —un mundo virtual donde las personas pueden trabajar, jugar y hacer ejercicio— ha sido una iniciativa particularmente costosa.

¿Por qué Meta le apuesta al metaverso?

Meta invirtió mucho en el desarrollo de gafas de realidad virtual de alta gama y funciones digitales, como avatares, preparándose para una competencia feroz con otras empresas tecnológicas.

Esa rivalidad nunca se materializó, y el metaverso no ha despegado como lo imaginó el director ejecutivo Mark Zuckerberg cuando cambió el nombre de la empresa a Meta, antes Facebook, en 2021.

En diciembre, los altos ejecutivos debatieron recortes presupuestarios de hasta un 30 por ciento para el grupo Metaverso, con el objetivo de ajustar los presupuestos y canalizar más fondos hacia otros proyectos, como las gafas con IA.

Meta se ha asociado con EssilorLuxottica SA para desarrollar una serie de gafas con IA con marcas como Ray-Ban y Oakley.

Zuckerberg ha afirmado que estas gafas están teniendo un rendimiento superior al esperado y siguen siendo un componente clave de sus planes para aumentar la adopción del asistente de IA de Meta.

Meta continuará desarrollando el metaverso, pero centrándose en los teléfonos móviles en lugar de las gafas de realidad virtual totalmente inmersivas que la compañía imaginó inicialmente.

El equipo que crea experiencias de software para el metaverso, ahora llamado Horizon, “redoblará sus esfuerzos para llevar las mejores experiencias de Horizon y las herramientas de creación de IA a los dispositivos móviles”, escribió Bosworth.

“Con la mayor base de usuarios potenciales y la tasa de crecimiento más rápida actual, estamos destinando equipos y recursos casi exclusivamente a dispositivos móviles para seguir acelerando su adopción”.

Meta también seguirá invirtiendo en cascos y funciones de realidad virtual, pero de forma menos agresiva.

“A partir de hoy, VR funcionará como una organización más ágil y plana, con una hoja de ruta más enfocada en maximizar la sostenibilidad a largo plazo”, escribió Bosworth.