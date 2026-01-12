¿Quién es Dina Powell, la nueva presidenta de Meta que fue asesora de Donald Trump?

El gigante tecnológico Meta anunció este lunes 12 de enero que nombró a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

“La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”, anotó el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

Trump felicitó en Truth Social a McCormick, que se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la definió como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la Administración Trump con fuerza y distinción”.

¿Qué sabemos de Dina Powell, nueva presidenta de Meta?

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.

Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos “y generen un impacto económico positivo en las comunidades” donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica “impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo”, incidió la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George Bush.

Meta ha invertido agresivamente en infraestructura de IA en su búsqueda de superinteligencia: sistemas de IA que pueden superar a los humanos en numerosas tareas.

¿En qué temas se centrará Dina Powell en Meta?

La compañía está construyendo varios centros de datos de gigavatios en todo el país, incluyendo uno en la zona rural de Luisiana que, según Trump, costaría 50 mil millones de dólares.

Meta afirma que planea ampliar ese centro de datos de Luisiana a 5 gigavatios, una estructura que Zuckerberg ha descrito como casi del tamaño de Manhattan. Y este mes, Meta anunció alianzas con empresas energéticas para convertirse en uno de los mayores compradores corporativos de energía nuclear del mundo.

*Con información de Bloomberg