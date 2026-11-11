Detienen en Tijuana a ‘Beto Leyva’, presunto operador del Cártel de Sinaloa y de los hermanos Arzate

Cártel de Sinaloa en Tijuana: Detienen a presunto colaborador de los hermanos Arzate. (@OHarfuch)

José Alberto ‘N’, alias ‘Beto Leyva’, fue detenido en Tijuana, Baja California, por autoridades federales, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las investigaciones señalan a ‘Beto Leyva’ como colaborador cercano de los hermanos René ‘La Rana’ y Alfonso ‘El Alquiles’ Arzate García, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

“Personal de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva””, escribió García Harfuch.

La detención se logró gracias al intercambio de información con la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

El negocio con los migrantes en la frontera

Dentro del esquema criminal, ‘Beto Leyva’ sería el responsable de coordinar el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Además, organizaba extorsiones a familiares de migrantes en Estados Unidos a cambio de su liberación.

A la par, José Alberto ‘N’ estaría vinculado al lavado de dinero proveniente de la célula criminal a través de negocios bajo su responsabilidad.

Por último, también operaría una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos, los cuales posteriormente se comercializan o utilizan en México.

¿Qué cárteles operan en Tijuana?

De acuerdo con Insight Crime, Tijuana está dividida entre al menos cuatro células criminales que operan en la ciudad fronteriza: Los Chapitos, La Mayiza, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes del Cártel Arellano Félix.

En cuanto a la venta de drogas, el organismo apuntó a principios de 2026 que “cruzar estas fronteras invisibles o moverse entre distintos barrios implica riesgos importantes tanto para distribuidores como para consumidores”.

Además, como se describió anteriormente, las organizaciones criminales lucran con migrantes y personas mexicanas que intentan cruzar a Estados Unidos. Para lograrlo, suelen utilizar túneles o rutas poco seguras.