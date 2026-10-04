¿Quién es ‘El 500’, operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana detenido por segunda vez?

El ‘El 500’, presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido otra vez en Rosarito. Esto se sabe sobre su historial criminal. (Fesc).

Luis Adán Torales Castillo, alias ‘El 500’, identificado por autoridades de Baja California como integrante del Cártel de Sinaloa, fue detenido por segunda ocasión, ahora en el municipio de Playas de Rosarito, durante un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Originalmente, el operativo de aproximadamente tres días tenía como objetivo localizar a Franklin Ernesto o Eduardo Huezo Hernández, alias ‘El Ranchero’, a quien autoridades identifican como uno de los principales generadores de violencia en Tijuana, Rosarito y Tecate.

La captura ocurrió alrededor de las 4:30 horas del sábado 3 de octubre en el fraccionamiento Costa Rica, cuando los agentes interceptaron al presunto operador criminal mientras se encontraba en tránsito.

Durante la revisión le fueron asegurados un vehículo, un arma corta y varias dosis de cristal.

La nueva detención ocurre tres años después de que la Fiscalía de Baja California anunciara su primera captura y señalara que las investigaciones lo relacionaban con múltiples homicidios y con el ataque contra un agente estatal.

En esta ocasión, Torales Castillo fue detenido por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de droga, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Luis Adán Torales Castillo fue identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California como líder de un grupo delictivo relacionado con diversos hechos violentos en Tijuana.

En marzo de 2023, la FGE informó que había identificado a ‘El 500’ como el líder del grupo señalado por la agresión contra el agente estatal de investigación José Alberto “N”, alias “El Potro”, ocurrida el 22 de febrero de ese año.

Según la Fiscalía, las investigaciones de entonces relacionaban a ‘El 500’ y a su grupo de sicarios con más de 35 homicidios. La dependencia también señaló que dos integrantes de esa célula, identificados como ‘El Tilín’ y ‘Don Robert’, eran señalados como presuntos autores materiales del ataque contra el agente.

La FGE informó que, tras obtener una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron a Torales Castillo en la Zona Río de Tijuana el 6 de marzo de 2023.

Después de su captura, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de ‘El Hongo’, donde quedó internado en el área de máxima seguridad, de acuerdo con la información difundida entonces por la Fiscalía estatal.

‘El 500’ y la disputa entre grupos criminales

Autoridades de seguridad de Baja California ubican actualmente a Torales Castillo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa y lo relacionan con el control de actividades de narcomenudeo y con una disputa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana y Tecate.

Investigadores de la FESC han ubicado la zona de operación de la célula a la que pertenece en Rosarito, Tijuana y Tecate, particularmente en el área de Urbi Villas del Campo, según el reporte periodístico.

¿Qué le aseguraron a ‘El 500’?

Durante la detención del sábado, las autoridades aseguraron a Torales Castillo un vehículo tipo sedán con placas AYB-729-A, un arma corta Smith & Wesson calibre 9 milímetros y varias dosis de cristal.

Entre sus pertenencias también encontraron una gorra con la frase “Free Mayo”, en referencia a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador histórico del Cártel de Sinaloa.

La mañana del 3 de octubre, ‘El 500’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que deberá determinar su situación jurídica por los delitos relacionados con la nueva detención.