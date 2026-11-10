¿Quiénes son Los Arras, la banda norteña detenida durante la fiesta del ‘R2’?

Familiares y amigos de los integrantes de Los Arras,se manifestaron para exigir la liberación de la banda. (Foto: Cuartoscuro, Los Arras/Facebook)

Lo que comenzó como una presentación de música norteña para mantener viva la ‘pachanga’ terminó entre disparos y un operativo de la Marina. Los integrantes de Los Arras, una agrupación originaria de Guadalajara, fueron arrestados durante una fiesta privada en la que se encontraba Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, presunto dirigente de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La celebración comenzó el sábado 7 de noviembre de 2026 en el restaurante Sabea, ubicado sobre avenida México, en Guadalajara, y continuó hasta el domingo 8, cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo para detener al presunto líder criminal. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó 2 personas heridas y otras 20 detenidas.

Entre los arrestados se encontraban 4 integrantes de Los Arras y un miembro de su equipo de apoyo. Las detenciones provocaron la inconformidad de familiares y otros músicos, quienes aseguraron que la agrupación únicamente acudió a trabajar y desconocía la identidad de la persona que organizó la fiesta.

¿Quiénes son Los Arras y cómo comenzó su trayectoria musical?

Los Arras es una agrupación de música norteña originaria de Guadalajara, con aproximadamente 7 años de trayectoria. A lo largo de este tiempo, sus integrantes se dedicaron a amenizar fiestas privadas, reuniones y presentaciones en bares de la zona metropolitana.

De acuerdo con compañeros de la agrupación, el nombre Los Arras surgió del apellido Arrayán, de uno de sus integrantes, Antonio ‘El Arrayán’. Durante una manifestación realizada el 10 de noviembre, los músicos aclararon que el nombre no tiene relación con ‘Los Rs’, la célula criminal presuntamente encabezada por Rafael ‘N’.

Entre los integrantes de Los Arras detenidos encuentran Eduardo Guzmán, ‘Tigrillo’, quien toca el acordeón; Antonio ‘El Arrayán’, la tuba; Fello Fredy, el bajo quinto; Diego ‘Batakito’, la batería, y Miguel, el vocalista. Además de Luis, quien forma parte del equipo de apoyo.

La agrupación se presentaba en establecimientos de Guadalajara, entre ellos El Patrón y Mi Sangre VIP, además de participar en celebraciones particulares. Su repertorio incluye música norteña, corridos y versiones de canciones popularizadas por otros intérpretes del regional mexicano.

En sus redes sociales, Los Arras compartieron durante 2025 videos en los que interpretan canciones como El del Palenque, de Los Alegres del Barranco, y El Primero, de Panter Bélico. Ambos corridos hacen referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y a integrantes del CJNG.

De acuerdo con las declaraciones de familiares de los músicos, Los Arras recibían contrataciones mediante un representante, quien se encargaba de organizar las presentaciones. Bajo esa dinámica, habrían aceptado participar en la celebración donde ocurrió el operativo.

Durante el operativo que permitió la captura de 'El R2', se registró un enfrentamiento armado que dejó 2 personas heridas y 20 detenidas, incluido el presunto líder criminal. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Por qué detuvieron a Los Arras durante la fiesta de ‘El R2’?

La presentación que terminó con la detención de los músicos comenzó el sábado 7 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado sobre avenida México, en Guadalajara. La fiesta se prolongó durante aproximadamente 20 horas, pese a que los trabajadores del establecimiento solicitaron a los asistentes que se retiraran.

Alrededor de las 14:00 horas del domingo 8 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina intervinieron en el inmueble como parte de una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía de Michoacán.

El objetivo era detener a Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, quien contaba con una orden judicial relacionada con investigaciones por actividades delictivas. Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado en el que resultaron heridos el presunto dirigente criminal y un elemento naval.

La Marina confirmó la detención de Rafael ‘N’ y otras 19 personas. Entre ellas se encontraban integrantes de Los Arras, quienes fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

La detención de los músicos provocó una manifestación de familiares, amigos y compañeros de la agrupación, quienes este martes 10 de noviembre acudieron a las instalaciones de la FGR en Guadalajara para exigir su liberación.

Los Arras Músicos y familiares de la banda de Los Arras protestaron frente a las oficinas de la FGR para pedir la liberación de los integrantes. (Foto: Quadratín)

¿Quién es ‘El R2’ y de qué delitos lo acusan?

Rafael ‘N’, alias ‘El R2’ o ‘El Barbas’, es identificado por las autoridades como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al CJNG con presencia en Michoacán y Jalisco. Su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, también es señalado como integrante de dicha organización criminal.

El presunto dirigente cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán y enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con la fabricación y distribución de cocaína y metanfetaminas, además de delitos vinculados con armas de fuego.

Las autoridades también investigan su posible participación en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La captura de ‘El R2’ formó parte de un operativo federal contra el crimen organizado. Sin embargo, las acusaciones contra el presunto dirigente del CJNG no implican que Los Arras estén relacionados con sus actividades delictivas. Los familiares de la agrupación sostienen que los músicos únicamente acudieron al restaurante para cumplir con una presentación.