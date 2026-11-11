Caso ‘Barbie Regia’: Condenan a 51 años de prisión a Francisco ‘N’ por el feminicidio de la influencer

El crimen que conmocionó a Monterrey y acaparó la atención nacional por la popularidad de la víctima en redes sociales llegó a una resolución judicial: Francisco ‘N’ fue condenado a 51 años de prisión por el feminicidio de Cindy Elizabeth Hernández, conocida como ‘La Barbie Regia’, asesinada en octubre de 2024.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, luego de cinco jornadas de juicio oral en las que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, materiales, testimoniales y periciales para demostrar la responsabilidad del acusado.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de ‘La Barbie Regia’ en Monterrey?

El asesinato ocurrió el 3 de octubre de 2024, en un departamento de la colonia Leones, en Monterrey. Cindy Elizabeth, de 35 años, era creadora de contenido y también era conocida en plataformas digitales como Ana Fabiola Mty y ‘La Barbie Regia’. La víctima vivía con su hijo menor de edad y fue localizada sin vida al día siguiente del homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima mantenía una relación de confianza y afecto con su agresor. Sin embargo, dentro del inmueble, Francisco ‘N’ la atacó con un cuchillo y le provocó múltiples heridas, entre ellas una lesión mortal en el cuello.

El hombre laboraba como taxista de plataforma y durante su detención declaró ante las autoridades que robó a la víctima y cometió el crimen porque necesitaba dinero para hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija.

Francisco ‘N’ deberá indemnizar a la familia de Cindy Elizabeth

La Fiscalía estableció que, durante la agresión, el hombre también le quitó el teléfono celular para impedir que pidiera ayuda. Después del feminicidio, se apoderó del vehículo de la víctima y escapó del lugar. El dictamen forense determinó que la causa de muerte fueron heridas penetrantes ocasionadas por un instrumento punzocortante.

Durante el juicio, la defensa presentó argumentos para controvertir los cargos; sin embargo, tras valorar las pruebas, el juez determinó que Francisco ‘N’ era responsable como autor material de los delitos que se le imputaron.

Además de la pena de 51 años de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social estatal, el sentenciado recibió una multa equivalente a 4 mil cuotas y fue obligado a cubrir la reparación del daño, incluida la indemnización por muerte y los gastos funerarios, conforme a la legislación vigente.