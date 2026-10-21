México se enriquece... gracias al huachicol: ¿A cuánto asciende lo asegurado en lo que va de 2026?

El gobierno federal también detectó un desbalance por huachicol en las facturas presentadas durante 2025.

El Gobierno de México informó que hay un acumulado de 173.7 millones de litros de huachicol asegurados en lo que va del año, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó más de 10 mil casos de robo de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se realiza un trabajo muy intenso en todas las instituciones involucradas para el cruce de bases de datos y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, Luz Elena González, secretaria de Energía, destacó que se han recuperado mil 952 millones de litros de combustible que se pretendían introducir ilegalmente, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos en Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

En cuanto a las importaciones declaradas, el aumento fue de 10.54 por ciento respecto a 2025, de 23 mil 933 a 26 mil 455 millones de litros. La verificación se centra en la revisión de cargamentos en 14 aduanas y rectificación de volúmenes en pedimentos.

Sobre las sanciones, van más de 500 multas por información incorrecta o tardía y procedimientos administrativos y legales contra 8 agentes aduanales.

Hay desfase de más de 8 millones de litros de combustible en 2025

El gobierno federal también detectó un desbalance en las facturas presentadas durante 2025 de 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales.

“Para poder, primero, sancionar a quienes se dedicaban al contrabando de combustibles, y segundo, para evitar que siga ocurriendo”, afirmó la secretaria de Energía.

Luz Elena González presentó cifras de los desbalances encontrados durante 2025, derivados de la trazabilidad de todo el año y por el intercambio de información mediante las facturas ya presentadas y registradas.

La titular de Energía informó que el mayor desbalance de todos, el 72 por ciento, se acumula en el segmento de comercialización. Después está el segmento de expendios, que concentra y acumula el 13 por ciento de los desbalances.

Más de 2 mil empresas cerraron por su presunta relación con el huachicol

En cuanto a las acciones fiscales relacionadas con el huachicol, hay 2 mil 224 empresas cerradas debido a que vendían combustible sin permiso.

Además, también hay 6 mil 483 multas a 2 mil 032 gasolineras. No se presentaron controles volumétricos.

Hay 180 empresas dadas de baja porque ya no forman parte del padrón de importadores por contrabando.

Mientras que 175 empresas fueron catalogadas como factureras por estar relacionadas con el robo de combustible.