‘El Mono’ Muñoz: ¿por qué Estados Unidos busca extraditar al empresario mexicano? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como ‘El Mono’, es un empresario gasolinero que fue detenido en Madrid, España, de acuerdo con diversas versiones periodísticas.

La detención ocurrió el pasado martes 17 de noviembre, según diarios nacionales e internacionales. Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de España no informaron sobre el arresto de ‘El Mono’.

Juan Manuel Muñoz es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente mantener vínculos con ‘Los Zetas’ y estar implicado en narcotráfico, lavado de dinero y huachicol.

Primera detención de ‘El Mono’ Muñoz

No es el primer encuentro de ‘El Mono’ con la ley. En 2016, un juez federal en Texas hizo pública una acusación contra el empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, a quien se le imputaron seis cargos y se le vinculó con integrantes de ‘Los Zetas’.

‘El Mono’ era señalado por conspiración para importar, poseer, distribuir y vender cocaína en Estados Unidos; un cargo de lavado de dinero y otro por conspiración para poseer armas de fuego destinadas al tráfico de drogas.

La acusación, contenida en cuatro páginas, no ofrece detalles sobre las presuntas actividades criminales de Muñoz Luévano. Sin embargo, indica que estas habrían ocurrido entre enero de 1999 y julio de 2015, en el oeste y norte de Texas, México y otros lugares no especificados.

Cuando se hizo público el expediente judicial, ‘El Mono’ ya había sido detenido por primera vez en España. Supuestamente, el empresario mexicano fungió como enlace de Los Zetas en Europa para realizar actividades ilícitas.

Posteriormente, en 2019, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable ante la Corte Federal del Sur de Texas por conspiración para lavar dinero, en un caso relacionado con el desfalco millonario al erario de Coahuila durante la administración del exgobernador Humberto Moreira Valdés.

En 2024, el empresario Juan Manuel Muñoz Luévano salió en libertad tras cumplir la sentencia impuesta por las autoridades estadounidenses.

Segunda detención de ‘El Mono’ Muñoz

En mayo de 2025, autoridades de Coahuila detuvieron a ‘El Mono’ Muñoz en esa entidad. El arresto ocurrió durante una revisión de rutina a un vehículo que transportaba hidrocarburos.

Sin embargo, recuperó su libertad pocos días después, pues un juez ordenó modificar la medida cautelar al considerar que las faltas atribuidas a Juan Manuel Muñoz Luévano “no eran delitos graves”.