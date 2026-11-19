Entre las personalidades que han disfrutado de un taco de Atarantados se encuentran pilotos de la F1, como Valtteri Bottas y Esteban Ocon. (Foto: Cecilia L. García)

Los riffs de guitarra, la batería intensa y el bajo contundente de The Warning se apoderaron de Atarantados, una taquería de la Ciudad de México que se convirtió en escenario de un ‘toquín’ de rock.

Alejandra, Paulina y Daniela —las hermanas Villarreal que integran la banda de rock— se presentaron en la taquería originaria de Monterrey previo al espectáculo de medio tiempo que darán durante el partido de San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

Entre vasos de papas a la francesa, con ese toque ácido y salado que las caracteriza, y chicharrón norteño, ‘Las Wawas’ salieron al escenario improvisado al fondo de la taquería, donde ya las esperaban la batería, el bajo y las guitarras.

The Warning tocó en Atarantados previo a su presentación en el Estadio Banorte. (Foto: Cecilia L. García)

Sus fans ya las esperaban. Al iniciar el día, las integrantes de la banda avisaron que tenían una sorpresa y habilitaron un registro; cuatro horas antes del ‘palomazo’ revelaron dónde sería el evento. Aunque no todos lograron entrar, algunos se quedaron fuera para disfrutar de la música.

Entre gritos de ‘solecito’, ‘wawas’ y felicitaciones por el Latin Grammy que acaban de ganar, los fans recibieron a las hermanas Villarreal, quienes respondieron con la interpretación de cuatro canciones, entre ellas ‘Qué más quieres’ y ‘Kerosene’.

Esta no es la primera vez que la taquería —que combina los clásicos rótulos de la Ciudad de México con una paleta de colores en tonos verdosos que la distingue de muchas otras— se convierte en el lugar favorito de los famosos.

Los Atarantados cuentan con tacos con un toque norteño. (Foto: Cecilia L. García)

Desde su llegada a la Ciudad de México en 2024, ha ganado fama, incluso en el paddock de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, donde ha recibido a pilotos como Valtteri Bottas, actual coequipero de Sergio ‘Checo’ Pérez, y Esteban Ocon.

¿Qué famosos han visitado Tacos Atarantados en CDMX?

La fama de Atarantados no solo se ha extendido hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que algunas personalidades también han acudido directamente a las sucursales de la taquería fundada por Sergio Cantú, Patricio Bernardini y Jorge Guadiana.

Atarantados se ha convertido en el escenario de breves conciertos de artistas como The Warning. (Foto: Cecilia L. García)

Katy Perry

Una de las primeras celebridades en romper con la tradición de los famosos de ir a comer a Tacos Orinoco fue Katy Perry, quien en 2024 acudió a una sucursal de Atarantados en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, la intérprete de ‘Firework’ estaba en México para promocionar su gira The Lifetimes Tour, por lo que hizo una breve parada en la taquería para disfrutar de una Coca-Cola bien fría y unos tacos de Rib Eye.

Martin Garrix

Previo a sus conciertos en el Palacio de los Deportes, el DJ sorprendió a sus fans al instalar su consola en Tacos Atarantados, donde armó un rave improvisado y tocó un breve set.

Algunas de las canciones que interpretó fueron ‘Animals’, ‘High on Life’ y ‘Scared to Be Lonely’. Tal como sucedió con The Warning, no todos los fans lograron entrar; sin embargo, muchos se quedaron fuera para escuchar la fiesta que armó el DJ.

Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur

Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, ha sido otro de los comensales más famosos de la taquería. Luego de su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y antes del concierto de Stray Kids, el mandatario acudió a cenar.

En fotografías compartidas del momento, se puede ver al presidente surcoreano disfrutando de sus tacos y un agua en compañía de Kim Hea Kyung, la primera dama de Corea del Sur. Después de esta parada, ambos acudieron al Estadio GNP Seguros para ver a la banda de K-pop.

Lee Jae Myung acudió a comer a Atarantados antes de ir al concierto de Stray Kids en la Ciudad de México. (Foto: Cortesía)

Anthony Dixon

¡La emoción de la NFL en México comenzó antes del primer cuarto! Previo al partido de San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings, el excorredor Anthony Dixon visitó la taquería.

El deportista no solo disfrutó de los tacos de trompo, el chicharrón norteño y las papas con carne, sino que también entró a la cocina para preparar la ‘Torta Nainer’, que se encuentra disponible temporalmente en el menú.

Menú de Tacos Atarantados: ¿Cuánto cuesta comer en la taquería de la CDMX?

La propuesta gastronómica de Atarantados gira alrededor de los tacos de estilo norteño, con una carta que combina preparaciones al trompo, cortes de carne y opciones con chicharrón. Entre sus ingredientes destacan el puerco, la res y el cordero, además de complementos como tortillas de harina, pan pita, queso y salsas.

Entre los platillos más llamativos están las cachetadas, preparadas en tortilla de harina con queso y jocoque, disponibles con Rib Eye, cordero, res, puerco o trompo negro. También destaca la Cachetada Tribilín, que reúne tres variedades de trompo.

Las papas de los Atarantados son un clásico de la taquería. (Foto: Cecilia L. García)

Para compartir, hay opciones como los Frijoles Atarantados, preparados con tres tipos de trompo y queso, así como las papas asadas con carne o en versión campechana.

En cuanto a los precios, el rango va de los 59 pesos por un volcán de carne asada a los 249 pesos por una papa asada con carne asada, sin contar bebidas ni postres. Te compartimos el menú completo.

¿En dónde están los Tacos Atarantados?

Tacos Atarantados cuenta con cinco sucursales en la Ciudad de México. Estas son sus direcciones: