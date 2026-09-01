‘Lo más espectacular’: Estos son los tacos favoritos de la alcaldesa a la que le cancelaron la visa de EU

Ana Paty Peralta visitó la Taquería Poc-Chuc donde disfrutó unos tacos, a los que describió como “los más espectaculares del mundo”. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

‘Ana Paty’ Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, no solo es noticia por el retiro de su visa de Estados Unidos; también ha destacado por sus recomendaciones gastronómicas en la región. Recientemente, visitó la taquería Poc-Chuc.

El establecimiento, dijo la alcaldesa, es una de sus “paradas favoritas en Chetumal”. La funcionaria es conocida por promover productos y negocios locales en sus redes sociales.

La taquería cuenta con un menú enfocado en tortas, tacos y parrilladas elaboradas con poc-chuc, uno de los platillos tradicionales de la Península de Yucatán.

¿Cómo es la Taquería Poc-Chuc, uno de los lugares favoritos de Ana Paty Peralta?

La Taquería Poc-Chuc se encuentra en Calzada Veracruz #473, entre Insurgentes y Benjamín Hill, en la colonia Adolfo López Mateos de Chetumal. El establecimiento se presenta como una empresa 100 por ciento familiar y señala que su historia se remonta a la década de 1980.

El negocio asegura que conserva el sazón y la calidad de los ingredientes de sus primeros años, características con las que se consolidó como “un ícono culinario de Chetumal”.

Su propuesta gira alrededor del poc-chuc, un platillo tradicional elaborado con carne de cerdo marinada con naranja agria y asada, que suele acompañarse con cebolla, tomate, frijoles, tortillas y distintas salsas.

Durante su visita, la alcaldesa Ana Paty Peralta apareció frente a un plato de tacos del establecimiento, a los que describió como “los más espectaculares del mundo”, bañados en salsa verde y acompañados de un trozo de chicharrón.

¿Cuánto cuesta comer en la Taquería Poc-Chuc recomendada por Ana Paty Peralta?

Los precios de la Taquería Poc-Chuc varían según la presentación y los acompañamientos. La opción más económica para probar su especialidad son los tacos, cuyo precio parte de 28 pesos, mientras que las tortas cuestan entre 50 y 60 pesos.

A continuación, se presentan algunos precios del menú:

Taco de poc-chuc: 28 pesos.

Taco mixto: 29 pesos.

Taco especial: 30 pesos.

Taco especial mixto: 30 pesos.

Taco al pil pil: 28 pesos.

Torta de poc-chuc: 50 pesos.

Torta mixta: 52 pesos.

Torta especial: 60 pesos.

Torta especial mixta: 60 pesos.

Torta al pil pil: 50 pesos.

Orden de poc-chuc: 180 pesos.

Medio kilo de poc-chuc: 220 pesos.

Un kilo de poc-chuc: 420 pesos.

Parrillada: 440 pesos.

Orden de tortillas: 35 pesos.

Orden de frijoles, chorizo, cebolla, tomate o aguacate: 40 pesos cada una.

Agua de naranja agria, jamaica u horchata: 35 pesos cada una.

Café americano: 40 pesos.

Cerveza: 40 pesos.

Quienes deseen conocer la Taquería Poc-Chuc, recomendada por Ana Paty Peralta, pueden visitarla casi todos los días, excepto los martes, de 8:00 a 23:00 horas.

¿Qué otros lugares para comer ha recomendado Ana Paty Peralta?

Las recomendaciones gastronómicas también forman parte de la promoción turística que encabeza la administración de Ana Paty Peralta en Cancún. Una de las iniciativas es la Ruta del Sabor, presentada como parte de las rutas turísticas para conocer distintas facetas de la ciudad.

Dentro de esta propuesta aparecen establecimientos como Tacos El Polilla, Las Pescadillas, El Paisano del 23, Kiosco Verde, Marbella y Casa de las Mayoras, negocios que permiten recorrer desde taquerías hasta restaurantes de pescados y mariscos.

Mientras estos establecimientos forman parte de una ruta gastronómica promovida por el gobierno municipal, la Taquería Poc-Chuc es una recomendación personal de Peralta, quien la describió directamente como una de sus paradas favoritas.

¿Qué dijo Ana Paty Peralta sobre las investigaciones y el retiro de su visa?

Tras la información sobre el retiro de su visa estadounidense y las investigaciones en su contra, Ana Patricia Peralta de la Peña respondió en sus redes sociales y rechazó los señalamientos relacionados con ella y su familia. La presidenta municipal de Benito Juárez aseguró que su documentación se encuentra en regla.

“Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, escribió Peralta, quien señaló que no entraría en “especulaciones ni en polémicas innecesarias”.

La alcaldesa agregó que se debe privilegiar “la verdad, el respeto y la unidad” ante la información difundida sobre las investigaciones de la FGR.