Los tacos al pastor, las carnitas y la barbacoa forman parte de la oferta de comida mexicana de Tequila Coyote’s. (Fotos: IA / Presidencia)

¿Y si Mulán se echara unos tacos al pastor? México ha expandido sus sabores por todo el mundo y China no es la excepción. En el corazón de Shenzhen, conocido como como el Silicon Valley chino, está Tequila Coyote’s, restaurante visitado por Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum está en China y, en el marco de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), este lunes compartió la mesa con la comunidad mexicana en aquel país.

La presidenta, una aficionada de la gastronomía mexicana, además le entregó distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, de Ernesto Humberto Treviño Amezcua, originario de Colima.

La historia de Tequila Coyote’s Mexican Food & Grill

Ernesto Humberto Treviño Amezcua, a quien llaman Neto, comenzó su historia lejos de los sartenes y molcajetes.

Neto egresó de Ciencias de la Comunicación del ITESO en Guadalajara y llegó a China en 2006, cuando ganó una beca para estudiar, y ese ‘hilo rojo’ del destino lo llevó a Tequila Coyote’s.

Su recorrido por China incluyó ciudades como Hangzhou, Beijing y Shanghái, hasta que Shenzhen terminó por convertirse en el lugar donde echaría raíces. En un inicio, Neto Treviño era un cliente asiduo del restaurante, pero un día se presentó la oportunidad de hacerse gerente.

Tequila Coyote’s Mexican Food & Grill recibió el distintivo Hecho en México durante la visita de Claudia Sheinbaum a China. (Foto: Cortesía Presidencia)

Luego, durante la pandemia, uno de los socios decidió retirarse del proyecto y Neto ese hizo socio.

“Desde que yo llegué a China, pues estamos a miles de kilómetros. Obviamente uno extraña la comida mexicana”, dijo Neto en una entrevista con el creador de contenido Miky Lee, “Al momento de ya poder yo entrar al proyecto, fue poner mi granito de de sal, digo sal porque no es de arena, es de Colima”.

“Cuando yo veo a los chinos comer comida mexicana, se siente bien chido. Nos volvemos embajadores de México. Y al final yo creo que el hecho de de estar tan lejos, el hecho de poder desarrollar un menú o platillos mexicanos con ingredientes 100% chinos, todo eso construye un reto”, detalló.

Tequila Coyote’s es un punto de encuentro para mexicanos, residentes extranjeros y empresarios de Shenzhen, una ciudad reconocida por su actividad tecnológica.

El restaurante no se queda atrás, pues incluso han tenido comida con realidad realidad aumentada: al escanear el menú se veía el platillo en 3D. Además, llevan una década sin aceptar efectivo, pues ya todo es digital. “Estoy totalmente seguro que en un par de años ya habrá robots, no cocinando, pero sí sirviendo mesas”, afirma Neto.

Neto también quiso que el restaurante tuviera un pedacito de la identidad mexicana en cada rincón, así que apostó por el arte contemporáneo y por una decoración que mezcla referencias de México y otros países. Entre ellas están las Alas de México, del escultor Jorge Marín, figuras de gatos japoneses de la suerte y hasta el popular doctor Simi.

Ernesto Humberto Treviño Amezcua, conocido como Neto, llegó a China en 2007 y encontró en Shenzhen el lugar para desarrollar su proyecto gastronómico. (Foto: Cortesía Presidencia).

Así es el menú de Tequila Coyotes: tacos, pozole y antojitos mexicanos en China

La carta de Tequila Coyote’s reúne clásicos como tacos al pastor, discada norteña y pozole blanco.

Uno de los detalles que destacan los visitantes en Tripadvisor es que el restaurante prepara sus propias tortillas de maíz; además, elogian sus salsas caseras y su amplia variedad coctelería de autor con mezcal y otras bebidas mexicanas, en especial su selección de margaritas clásicas.

Cabe destacar que el maíz amarillo es de Beijing, explicó Neto a Miky Lee, “somos los únicos en China haciendo tortillas de maíz azul, que es de Xinjiang”.

Para abrir el apetito, hay entradas como las mini chimichangas, sopecitos de cochinita, guacamole, chips con salsas y jalapeño poppers.

Pero el taco es el protagonista: hay tradicionales (pastor, campechanos, carnitas, barbacoa, tinga y Gobernador) cuya orden de cuatro piezas va de ¥88 ($245 MXN) a ¥115 ($320 MXN); así como volcanes servidos con mucho queso, frijoles refritos, guacamole y cebolla morada.

El menú de Tequila Coyote’s incluye molcajetes preparados en piedra volcánica, enchiladas y especialidades de cerdo. (Foto: Presidencia)

También tienen una sección de Tacos del Patrón, opciones premium en tortillas de maíz azul:

Special Ribeye Tacos (3 pzs) — ¥188 ($523 MXN): Ribeye de Nueva Zelanda alimentado con pasto y asado al carbón sobre guacamole, con cebolla frita. Se acompaña de salsa verde con tuétano, sal de mar y limón.

Ribeye de Nueva Zelanda alimentado con pasto y asado al carbón sobre guacamole, con cebolla frita. Se acompaña de salsa verde con tuétano, sal de mar y limón. Califa (3 pzs) — ¥158 ($439 MXN): Filete de res asado con sal de grano y limón, servido con salsa verde. Está inspirado en las taquerías mexicanas con estrella Michelin y el estilo de taco Gaonera.

Filete de res asado con sal de grano y limón, servido con salsa verde. Está inspirado en las taquerías mexicanas con estrella Michelin y el estilo de taco Gaonera. Costilla de Cerdo (4 pzs) — ¥105 ($292 MXN): Costillas de cerdo asadas al carbón, acompañadas de cebolla encurtida y chile habanero.

Costillas de cerdo asadas al carbón, acompañadas de cebolla encurtida y chile habanero. Chamorro de Cerdo (4 pzs) — ¥98 ($272 MXN): Chamorro de cerdo cocinado a fuego lento durante ocho horas y servido con su propio jugo.

Entre otros platillos, hay molcajetes, servidos calientes en piedra volcánica, con salsa verde o roja, tortillas calientes y opción de salsa picante o no picante: de vegetales ¥115 ($320 MXN), pastor o pollo ¥118 ($328 MXN) y hasta res ¥188 ($523 MXN).

O bien, enchiladas con salsa roja o verde (igual con opción picante o no picante) de tinga, carne de res, queso, vegetales o carnitas en un rango de ¥110 ($306 MXN) a ¥115 ($320 MXN).

En su variedad no faltan las tortas de milanesa, costilla y chamorro de cerdo (por ¥118 - $328 MXN) y especialidades como el chamorro de cerdo al guajillo ¥178 ($495 MXN).

Como en todo menú, lo más costoso está en la sección de cortes premium a la parrilla, que van de ¥288 ($800 MXN) a ¥380 ($1,056 MXN).

En la plataforma de Tripadvisor, Tequila Coyotes registra una calificación de 4.6 de 5 puntos, con 475 opiniones, y ocupa el quinto lugar entre 1,099 restaurantes de Shenzhen.

De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio por persona en Tequila Coyotes se ubica entre 100 y 400 yuanes chinos, equivalentes aproximadamente a 279 y 1,116 pesos mexicanos.