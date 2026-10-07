México brinda con los grandes: Estos 4 bares aparecen en The 50 Best Bars 2026

Handshake Speakeasy se mantiene como el bar mexicano mejor ubicado en The World’s 50 Best Bars 2026, en el sexto lugar del ranking mundial. (Foto: IA).

¡Saluuuud, chin chin, cheers! Cuatro bares de México levantan sus copas para brindar por su lugar en The 50 Best Bars 2026, ranking que reconoce a los mejores sitios para beber en el planeta.

The 50, antes conocida como 50 Best, es una marca del grupo británico de medios William Reed. Nació en 2002 como un ranking de restaurantes y con el tiempo amplió su alcance a bares, hoteles y viñedos. Tras cambiar de nombre el pasado septiembre, reúne sus distintos rankings, contenidos y eventos en una sola plataforma, aunque mantiene sus sistemas de votación independientes y auditorías externas.

Así, tras miles de votos de expertos, en esta edición Handshake Speakeasy (Ciudad de México) repite como el major bar de México: ocupa la sexta posición entre los mejores 50 establecimientos del mundo.

Handshake Speakeasy, visitado por Jeff Bezos (dueño de Amazon), descendió cuatro puestos, pues en 2025 estaba en el segundo lugar y en 2024 se coronó como el mejor del mundo.

Mientras tanto, el mejor sitio del planeta está en Hong Kong: Bar Leone está en la cima, como en 2025.

The 50 Best Bars 2026: ¿Cuáles son los mejores bares de México?

En The 50 Best Bars 2026 dominaron los bares de Ciudad de México, aunque también destacaron los sabores de las tierras tapatías:

6. Handshake Speakeasy — Ciudad de México

10. Bar Mauro — Ciudad de México

28. El Gallo Altanero — Guadalajara

47. Tlecān — Ciudad de México

Además, en el listado extendido, del 51 al 100, hay otros tres mexicanos:

63. Licorería Limantour — Ciudad de México

67. Arca — Tulum

59. Form + Matter — Ciudad de México

6. Handshake Speakeasy

Handshake Speakeasy, de Rodrigo Urraca, Marcos di Battista y Eric van Beek, juega a esconderse y, una vez que lo encuentras, la noche se pone interesante.

Este bar de la Zona Rosa propone una experiencia en dos actos: primero, un espacio íntimo con guiños a la época de la Prohibición, luz tenue y coctelería que toma clásicos para darles una vuelta más sofisticada. Su piña colada, por ejemplo, abandona la textura cremosa para convertirse en un trago clarificado y refrescante.

Después de 45 minutos llega el cambio de escenario: toca bajar al sótano, donde el ambiente sube de ritmo entre hip-hop, cócteles de barril y creaciones de la casa. El Fig Martini, con ginebra, vermut seco y hoja de higo, lleva en la carta desde la apertura; mientras que el Three Sips Martini, servido en tres pequeñas copas sobre tallos florales, es de esos tragos que casi piden una foto antes del primer sorbo.

10. Bar Mauro

Bar Mauro, en la Roma Norte (CDMX), es una novedad en el top de The 50. Mientras en el listado internacional es el décimo, en la regional de los 50 Mejores Bares de Norteamérica de 2026 es el número 2.

Nació hace dos años y lleva el apellido de su historia: un homenaje de los hermanos Ricardo y Eduardo ‘Yayo’ Nava a su abuelo Mauro Mendoza y, de paso, una carta de amor a la cultura del aperitivo italiano.

El bar mezcla nostalgia setentera, entre fotografías antiguas del abuelo, botellas de vermut y amari, azulejos verde azulado y detalles que recuerdan a Milán. La experiencia se divide entre un pequeño bar tipo lobby y un espacio más íntimo, donde los propios hermanos están detrás de la barra.

En la copa también hay coqueteo entre Italia y México. El Negroni 1929 incorpora cacao y fresa, mientras que el Basilico se va por el lado mexicano con tequila, vermut de rosas, albahaca y durazno. Aquí la idea es sencilla: llegar para el aperitivo y dejar que la tarde se alargue peligrosamente.

28. El Gallo Altanero

¡Y que viva Guadalajara! El Gallo Altanero es un viejo conocido: volvió con fuerza al top tras ser debutar como el número 48 en The World’s 50 Best Bars de 2024.

Escondido detrás de la fachada de Licorería Libertino, en la colonia Americana, el bar aparece después de atravesar un patio de muros de adobe y subir unas escaleras. Arriba espera una barra de apenas 13 lugares, custodiada por un vitral de agave y rodeada de una impresionante colección de tequila, mezcal, raicilla y charanda.

La carta de cócteles cambia cada dos meses y juega con ingredientes de temporada y clásicos pasados por el filtro jalisciense. Ahí aparecen tragos como el Tuna Sour, con raicilla y tuna, o el Jalisco Old Fashioned, que mezcla tequila añejo, raicilla, néctar de agave y bitters de cacao.

47. Tlecān

Tlecān también es una reaparición en el ranking: se ausentó el año pasado tras entrar en 2024 como el número 20.

Este lugar es discreto y fácil de pasar por alto en Roma Norte si no pones atención. La historia cambia cuando uno cruza la puerta: el mezcal ocupa un lugar central, la cumbia acompaña la noche y un enorme Disco de la Muerte preside la barra como guiño a las raíces prehispánicas de México. Su nombre, de hecho, viene del náhuatl y significa “lugar de fuego”.

La barra se toma en serio la diversidad de los destilados de agave y reúne etiquetas de pequeños productores de distintas regiones del país. Además del mezcal, aparecen bacanora, pox y raicilla, con especial interés en el trabajo de mujeres destiladoras.

Para quienes prefieren algo mezclado, la carta lleva esa misma idea a los cócteles: una Paloma Blanca con toronja clarificada o una Piña Colada preparada con pulque y un lavado de grasa de coco.

Lista completa de The World’s 60 Best Bars 2026