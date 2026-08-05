Ken Salazar niega que haya vínculos con el crimen organizado en México: ‘No tengo evidencia de nadie’

El exembajador Ken Salazar también dijo que tiene grandes esperanzas en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“No tengo evidencia de nadie” del gobierno vinculado al crimen organizado, afirmó Ken Salazar exembajador de México, durante la presentación de su libro ‘Borderlands’

El demócrata habló a distancia de la edición que saldrá a la venta en septiembre en México, en su versión en español.

“Pues yo no tengo ni evidencia de nadie ahí en México que gobierna. Pero espero lo mejor. Es lo que debemos todos exigir, que las personas que tenemos en el gobierno… Y si no va a ser muy difícil", dijo.

“Lo que se habla de la Presidenta parece que están trabajando en esa visión. El tiempo nos dará la conclusión porque la historia siempre da la conclusión”, dijo al ser cuestionado sobre las acusaciones del gobierno de Donald Trump respecto de que en México hay colusión y gobierna el crimen organizado.

¿Qué dijo Ken Salazar sobre ‘El Mayo’ Zambada?

Ante la polémica que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le dijo que mintió sobre la participación de Estados Unidos en lo que pareció el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, reiteró que no fue así.

“La verdad es la verdad, y la verdad está en el libro. Un punto es este avión, y si está ahí en en el aeropuerto, pero propiedad de criminales, de capos. Es lo que hacemos aquí en los Estados Unidos, entonces la propiedad de ellos se las quitan. Pero no eran nuestro avión”, explicó Ken Salazar.

“Ese mismo avión por la dirección del gobierno mexicano, por el apoyo del fiscal (Adán) Gordon y por mi trabajo llevamos a la fiscalía que lo vieran, que supieran qué pasó. Entonces, no sé qué más pudieron hacer”, agregó. Dicha aeronave está expuesta en un museo de Nuevo México.

El exrepresentante del gobierno de Joe Biden prácticamente pidió ya pasar página al asunto. “La realidad es que debería ser una victoria para México y Estados Unidos. Ahí lo voy a dejar, en eso”.

Ken Salazar reconoce a la presidenta Sheinbaum

Además, hizo reconocimiento a la presidenta de México. “Yo tengo esperanzas grandes de esta presidenta Sheinbaum , porque la conozco, y conozco a algunos de su equipo muy bien. Como García Harfuch (secretario de Seguridad). Espero que ese equipo nos sirva para una política nueva también en la relación”, dijo.

Al diplomático se le cuestionó si en su periodo como embajador también hubo agentes trabajando sin autorización del gobierno federal, como ocurrió con dos agentes de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, así como si había sido error del expresidente Andrés Manuel López Obrador limitar la participación de agencias; sin embargo, evitó el tema.

El demócrata se limitó a responder que “siempre ha habido cooperación en temas de seguridad… Debe haber claridad “.

Al respecto del libro, Ken Salazar comentó que aborda su visión de cómo lograr una mayor América integrada, ante la diversidad existente.

Pues debe haber “una alianza nueva de América, ese valor de tener una América incluyente es de muchísima importancia. Tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Ahora, en los Estados Unidos, estamos en una crisis política grande porque el presidente actual está queriendo dividir esta nación, en una manera que no ha visto yo en toda mi vida”.