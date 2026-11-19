El ex alcalde también ha sido señalado por presuntos vínculos familiares con José Ranulfo Zagal Maldonado, el “R-1”, identificado como integrante del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana. (Fiscalía General de Guerrero).

Elementos de fuerzas de Seguridad federal y estatal detuvieron a Vicente “N”, exalcalde de Tetipac, Guerrero, señalado como presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana y probable responsable del delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera, a quienes habría amenazado para concentrar exclusivamente en su persona la distribución de productos comerciales en ese municipio.

De acuerdo con un comunicado oficial, la orden de aprehensión fue ejecutada el 18 de noviembre del presente año en el municipio de Pilcaya, Guerrero, mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad federales y estatales, en el que se logró la captura del exfuncionario municipal, quien gobernó Tetipac durante el periodo 2018-2021.

Las investigaciones señalan que Vicente “N” habría participado en hechos de extorsión agravada ocurridos el 27 de junio de 2026, cuando presuntamente amenazó a trabajadores de una empresa refresquera para exigir que la distribución y comercialización de sus productos dentro del municipio se efectuara exclusivamente a través de él, bajo advertencias de ocasionar daños a los vehículos de reparto y al personal que realizaba las actividades comerciales.

Las autoridades identifican al detenido como presunto integrante de La Familia Michoacana, organización criminal a la que se le atribuyen actividades delictivas en distintas regiones de Guerrero, y cuya presunta relación con el exalcalde forma parte de las líneas de investigación que se desprenden de su captura.

Tras cumplimentarse el mandamiento judicial, Vicente “N” fue puesto a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, autoridad que dará seguimiento al proceso penal correspondiente.

El ex alcalde Vicente Jaimes Zagal también ha sido señalado por presuntos vínculos familiares con José Ranulfo Zagal Maldonado, alias “El Rani” o “R-1”, identificado en reportes de seguridad y medios de comunicación de la región como presunto integrante del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana, asentado en la región Norte de Guerrero.

Las publicaciones que han abordado esta relación familiar presentan versiones distintas sobre el parentesco entre ambos, en algunas versiones se afirma que es su primo, y en algunas otras, que ese líder criminal podría ser su tío.

En esa región, la organización criminal ha sido señalada por intervenir en actividades comerciales, imponer condiciones a distribuidores, además de restringir la circulación de mercancías, todos estos elementos, ahora forman parte del contexto de la investigación por extorsión agravada contra el exalcalde de Tetipac.