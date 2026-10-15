Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras en Quintana Roo, es detenido por extorsión agravada

Gilberto Gómez fue detenido por presunta extorsión. El caso también recuerda las acusaciones de agresión y amenazas de un periodista en 2025. (FGE de Quintana Roo).

El alcalde morenista de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, junto con otras dos personas, por su probable relación con el delito de extorsión agravada contra un comerciante de la localidad.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos se encuentran Jorge “N”, identificado como sobrino del edil, y Karla Paola “N”, funcionaria de la dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía.

Las investigaciones señalan que, a principios de 2026, personal de la alcaldía acudió a un establecimiento de la colonia Puerto Maya para exigir a la víctima que regularizara su actividad comercial y acudiera con Karla Paola “N”.

El 19 de enero, la funcionaria presuntamente le solicitó llenar documentación y realizar un pago, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, le retirarían su mercancía y le impedirían vender, pese a que el formato requerido era gratuito.

El caso habría escalado el 6 de febrero, cuando varias personas llegaron al negocio en dos mototaxis.

Extorsiones La Fiscalía de Quintana Roo investiga presuntos cobros, amenazas y extorsiones contra un comerciante de Puerto Aventuras. (FGE de Quintana Roo).

Entre ellas se encontraba Jorge “N”, quien presuntamente advirtió al comerciante que, por órdenes de Gilberto “N”, los vendedores debían reportarse o serían levantados, además de amenazar con tablearlo.

Posteriormente, el 11 de febrero, la víctima habría acudido nuevamente con la funcionaria y realizado otro trámite y pago, bajo la promesa de que el documento le brindaría protección mientras el alcalde permaneciera en el cargo.

La Fiscalía de Quintana Roo también informó que el 7 de mayo Jorge “N” regresó al establecimiento para exigir un pago semanal adicional, pese a que la víctima ya había entregado dinero, y presuntamente amenazó con retirar a los vendedores del lugar y golpearlos.

Según las indagatorias, los pagos comenzaron a realizarse desde esa fecha.

Tras integrar la investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión obtuvo órdenes de aprehensión de un juez de Control y las cumplimentó contra los tres señalados, quienes serán puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La detención también vuelve a poner bajo atención los señalamientos previos contra el alcalde, vinculado al partido guinda.

Gilberto “N” ganó la alcaldía en 2021 por el PRI, y en el 2024 brincó al partido Morena para buscar la reelección.

Cuando, en junio de 2025, el periodista Alfonso Lara, director del medio digital Informativo Puerto Aventuras, denunció haber sido privado de la libertad, golpeado y amenazado por cuatro sujetos armados después de publicar críticas contra el edil.

En su momento, el comunicador sostuvo que los agresores actuaron por órdenes de Gilberto Gómez y de Jorge Montalvo Gómez, a quienes señaló en su denuncia.