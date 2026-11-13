Artistas que asistieron a los Latin Grammy quedan varados en Las Vegas tras la suspensión de vuelos en EU

La cantante mexicana Vivir Quintana trató de buscar transporte por vía terrestre tras la suspensión de vuelos en EU: (Foto, Cuartoscuro, Shutterstock)

La suspensión de vuelos en Estados Unidos dejó varados en el aeropuerto de Las Vegas a numerosos artistas y representantes de la industria musical que asistieron a los Latin Grammy 2026, entre ellos la cantante Vivir Quintana y parte del equipo de la Banda El Recodo, quienes tenían previsto regresar a México tras la premiación.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió la orden este viernes 13 de noviembre debido a una falla en los sistemas de comunicación de los centros de control aéreo, situación que provocó miles de cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos estadounidenses.

Entre los afectados se encontraba Cynthia Rivera, encargada de relaciones públicas de Banda El Recodo y Banda Los Recoditos, quien relató los momentos de incertidumbre que se vivían dentro del aeropuerto ante las dificultades para regresar al país.

¿Cómo quedaron varados artistas y representantes en Las Vegas tras la suspensión de vuelos en EU?

Durante una entrevista con el programa Primera Mano, Cynthia Rivera explicó que numerosos artistas, representantes y trabajadores de la industria musical tenían previsto regresar a la CDMX en vuelos de Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico, cuyas salidas estaban programadas en horarios cercanos.

La representante recordó que inicialmente no comprendían qué sucedía, pues el avión en el que viajaría llegó al aeropuerto, pero el personal de la aerolínea no permitió el abordaje. Poco después comenzaron a circular noticias sobre el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos.

Entre los afectados también se encontraba Vivir Quintana, quien tenía previsto regresar a México en un vuelo de otra aerolínea. Rivera señaló que en el aeropuerto permanecían la conductora Gloria Calzada, directivos de Universal Music y otras personalidades de la industria del entretenimiento que asistieron a los Latin Grammy.

“Estamos esperando que regrese el sistema. O sea, no te dan gran detalle, no se comprometen a dar información, y claro que existe el miedo y la incertidumbre de qué es lo que está pasando”, comentó.

La representante señaló que, al consultar al personal de la aerolínea, le aseguraron que su vuelo todavía no estaba cancelado, sino que permanecía a la espera del restablecimiento del sistema.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse conforme otros pasajeros tuvieron que abandonar sus vuelos y regresar a las zonas de espera.

“Esto está colapsado, o sea, los restaurantes ya están llenos, la gente ya está pues un poco preocupada y nerviosa porque nadie sabemos qué vamos a hacer”.

Rivera también explicó que algunos pasajeros comenzaron a buscar alternativas para abandonar Las Vegas por carretera, pero conseguir un vehículo de alquiler resultaba complicado debido a la demanda.

De acuerdo con su testimonio, había alrededor de 80 personas formadas para rentar un automóvil.

Además, explicó que las aerolíneas no les ofrecían alojamiento, pues la suspensión de vuelos en EU se debía a una falla ajena a las compañías y, por ese motivo, no asumían los gastos de hospedaje.

La cantante Vivir Quintana estuvo en los Latin Grammy y fue de las afectadas por la suspensión de vuelos en EU. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué artistas sufrieron la suspensión de vuelos en EU?

El cantante colombiano Fonseca también quedó varado en el aeropuerto de Las Vegas debido a la suspensión de vuelos en Estados Unidos. A diferencia de otros pasajeros que permanecían en las salas de espera, el intérprete ya se encontraba a bordo de su avión cuando recibió la indicación de descender.

El artista explicó que los pasajeros no recibieron mayores detalles sobre la situación y consideró que lo más importante era mantener la calma mientras las autoridades resolvían el problema.

“Pues yo ya estaba montado en el avión, nos bajaron, la verdad que no sabemos mucho más allá de que pues en el país están cancelados los vuelos, creo que lo primero es la seguridad, entonces pues tener paciencia”.

De igual forma, la cantante mexicana Vivir Quintana también se encontraba entre los pasajeros de Las Vegas afectados por la suspensión de vuelos, después de participar en la edición 27 de los Latin Grammy, donde compartió escenario con el cantante colombiano Juanes.

Durante la entrevista, la intérprete recordó con entusiasmo su participación en la premiación, aunque reconoció que la emergencia aérea alteró sus planes de regreso a México.

Quintana lamentó que la suspensión le impidiera llegar a tiempo a una presentación de Majo Aguilar a la que tenía previsto asistir, mientras permanecía a la espera de información sobre la reanudación de los vuelos.

“Ya bajaron a todos, ya bajaron a otros dos vuelos, porque son amigos míos que vienen también artistas y ya también los bajaron, y estoy muy triste porque hoy iba a ver a Majo Aguilar en el Auditorio Nacional y ya no voy a llegar”, comentó.

Emilio Osorio, actor y cantante mexicano, hijo del productor Juan Osorio y de Niurka Marcos también quedó varado en el aeropuerto de Las Vegas después de asistir a los Latin Grammy.

El exparticipante de La casa de los famosos México expresó su preocupación porque la suspensión de vuelos le impedía cumplir con sus compromisos de trabajo, aunque reconoció que otros pasajeros enfrentaban la misma situación.

“Estoy muy preocupado y estoy muy apenado porque evidentemente [...] hay cosas que se tienen que hacer y hay responsabilidades y no se pueden cumplir por este tipo de circunstancias, pero mira, creo que dentro de mí está resolver de la mejor manera y [...] estar tranquilos y no perder la calma”, relató para Televisa Espectáculos

¿Por qué EU emitió la suspensión de vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó detener los despegues en los aeropuertos del país debido a una falla de comunicación que afectó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que los técnicos de la FAA comenzaron a investigar el problema, mientras que las autoridades justificaron la suspensión como una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con reportes publicados durante la emergencia, cerca de 4 mil 700 vuelos fueron cancelados y alrededor de 10 mil registraron retrasos, aunque las cifras permanecían sujetas a actualización.

Las afectaciones también alcanzaron a pasajeros internacionales y a quienes tenían conexiones entre Estados Unidos y México, entre ellos los artistas que regresaban de los Latin Grammy.

Recientemente, la FAA levantó la suspensión de despegues la noche de este viernes 13 de noviembre, después de varias horas de interrupción.