‘El Costeño’ descubre que utilizaron su INE para registrar vehículos a su nombre: ‘No me reconozco en la foto’

'El Costeño' denunció que ha recibido recibos de agua y luz excesivos en una de sus propiedades. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Una credencial del INE que consideraba extraviada fue utilizada para presuntamente suplantar la identidad de Javier Carranza, ‘El Costeño’, quien reveló nuevos detalles sobre cómo alguien empleó sus datos personales para registrar 2 vehículos a su nombre en Veracruz.

El comediante descubrió las irregularidades cuando solicitó un crédito bancario y se enteró de que tenía adeudos que afectaban su historial en el Buró de Crédito.

Aunque presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX, expresó su preocupación por las posibles consecuencias legales del uso indebido de sus datos personales.

‘El Costeño’ también denunció cobros excesivos de agua en un departamento que no utiliza en Acapulco, así como un adeudo de 20 mil pesos que le reclama la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que instaló paneles solares en una de sus propiedades, tal y como le ocurrió a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

¿Cómo utilizaron el INE de ‘El Costeño’ para suplantar su identidad?

El comediante Javier Carranza, conocido por sus participaciones en programas como La hora pico y Guerra de chistes, explicó que, tras descubrir los adeudos relacionados con una camioneta Chevrolet y una plataforma de remolque, comenzó a investigar el origen de los registros y se comunicó con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz.

De acuerdo con su testimonio, los trámites se remontan a 2021, por lo que acumula aproximadamente 5 años de cargos relacionados con vehículos que asegura nunca haber comprado ni utilizado.

Durante las averiguaciones, descubrió que alguien presuntamente utilizó una credencial para votar anterior, que él consideraba traspapelada, para realizar los trámites a su nombre.

“Y resulta que sí, que algún vivales tomó una credencial para votar mía, la credencial pasada, que yo consideraba traspapelada. Y resulta ser que esta gente, desde el 2021, adquirieron estos créditos”, relató en entrevista para Ventaneando.

El comediante también recibió una copia de la identificación utilizada en los registros y descubrió que, aunque contenía sus datos personales, la fotografía no correspondía a su rostro.

“Me mandan la copia de la credencial para votar, donde sí están todos mis datos, pero en esa copia que ellos me mandan yo no me reconozco en la foto”, comentó.

La credencial no fue el único documento que llamó su atención. Carranza aseguró que también recibió un oficio supuestamente expedido por autoridades de Playa Vicente, Veracruz, en el que se hacía constar que residía en ese municipio, pese a que aseguró no vivir allí.

“Me comparten un oficio de Playa Vicente, Veracruz, donde el secretario de Gobierno de ese entonces está dando fe y testimonio de que yo vivo ahí. Es decir, esta persona vive y radica aquí en Playa Vicente, Veracruz, con una hoja membretada del Gobierno y firma y sellos y todo”.

Ante estos hallazgos, ‘El Costeño’ cuestionó cómo pudieron utilizarse documentos con sus datos personales para registrar vehículos sin su consentimiento y manifestó su preocupación por la posible intervención de funcionarios públicos.

El comediante recordó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX por posible suplantación de identidad. No obstante, aseguró que las autoridades financieras de Veracruz le indicaron que debía trasladarse personalmente a ese estado y presentar una solicitud dirigida al secretario de Finanzas para aclarar los registros.

Además del tiempo y los gastos que implican estos procedimientos, Carranza teme enfrentar problemas legales más graves si alguno de los vehículos registrados a su nombre estuviera relacionado con un delito.

El Costeño había señalado que se encontraba el Buró de Crédito por no pagar la tenencia de dos vehiculso registrados en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

¿Qué denunció ‘El Costeño’ sobre los cobros en Acapulco?

Los problemas económicos del comediante no se limitan a los adeudos vehiculares. ‘El Costeño’, quien ya había sufrido un robo de su expareja, también denunció cobros excesivos de agua y electricidad en propiedades que tiene en Acapulco, Guerrero.

En otra entrevista con Ventaneando, explicó que recibe recibos de agua con cantidades que considera desproporcionadas, pese a que prácticamente no utiliza uno de sus departamentos desde que lo compró.

“Tengo un departamento que no ocupo en Acapulco, que no lo ocupo, de verdad no lo ocupo, desde que lo compré no lo ocupo. Y me llegaron unas cantidades estratosféricas de agua, de cobro de agua. Pago más yo que no ocupo el departamento que los vecinos que sí ocupan su departamento”.

También cuestionó a laa autoridades municipales porque, según su testimonio, le cobra el servicio de drenaje en la vivienda donde reside, a pesar de que cuenta con una fosa séptica.

“Y en Acapulco no hay ni agua. O sea, de mi casa, de mi casa donde vivo, yo tengo fosa séptica y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco me cobra drenaje”, reclamó.

A estos problemas se suma un adeudo de 20 mil pesos que le reclama la CFE, pese a que el comediante instaló paneles solares en una de sus propiedades. De acuerdo, con los responsables de la instalación, es la empresa eléctrica la que le debe dinero a ‘El Costeño’.

El comediante atribuyó parte del problema a la falta de lecturas del consumo eléctrico y cuestionó la utilidad de invertir en paneles solares si, según su versión, la empresa no reconoce la electricidad que genera.

“Quiere que le pague forzosamente algo que no debo. No han ido a tomar lectura, entonces, ningún caso tiene invertir en paneles solares cuando esta dependencia de la CFE no respeta lo que generamos”, indicó.

Finalmente, Carranza expresó su frustración por los cobros que considera injustificados y los problemas administrativos que enfrenta tras la presunta suplantación de su identidad.

“Sí, sí pago mis impuestos, sí, sí los pago. Sí los pago, pero da mucho coraje, mucha impotencia y mucha rabia que encima de lo que ya nos toca pagar, todavía nos quieran hacer pagar más”, puntualizó.