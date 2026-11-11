Ari Telch aclara que no estuvo secuestrado, pero se peleó a golpes con montachoques: ‘No iban armados’

Ari Telch relató que se enfrentó a presuntos monta choques durante un viaje a Morelos. (Fotos: Cuartoscuro.com / Captura de pantalla).

Luego de publicar en Facebook que estaba secuestrado y necesitaba ayuda, el actor Ari Telch aclaró que todo se trató de una broma, pero sí tuvo un incidente tras una visita a Cocoyoc.

Ari Telch tuvo un breve encuentro con la prensa antes de una función de su monólogo D’Mente, donde relató que se enfrentó con montachoques en la carretera Veracruz-México, a la altura de Cuernavaca, Morelos.

Telch relató que al regresar de su viaje, un montachoques a bordo de un Ford Falcon se le atravesó y se bajó hacia su ventanilla con la presunta intención de quitarle sus pertenencias (celular, dinero, maleta): “Yo le dije: ‘Hay dos chances, güey’. Afortunadamente no iban armados, sí me fijé”.

Tras discutir, el comediante detalló que se fueron a los golpes: “Se me echaron encima, se me echó ese güey encima. Lo put..., pero poquito”.

Luego bajó un segundo sujeto que venía en los asientos traseros del vehículo, a quien Telch le propinó una patada.

Para evitar que lo siguieran, Telch tomó las llaves del automóvil de los agresores y las arrojó al bosque en la zona del Cañón de Lobos: “Me subí a mi coche y me fui a mi casa, fue todo”.

“Sí me duele todo, me duele todo, pero estuvo bien. No me lastimé ni el gordillo de nada (...) Y la verdad sí pasé al consultorio de un amigo a que me tomara radiografías y, mira, no me pasó nada”.

El actor Ari Telch contó que dos hombres intentaron quitarle sus pertenencias en la carretera. (Foto: Cuartoscuro).

Ari Telch explica su publicación de auxilio en Facebook

Hace un par de días, Ari Telch publicó en Facebook una fotografía con una mujer que presuntamente lo estaba persiguiendo: “Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro”.

Además, mencionó que creía estar aún en Cuernavaca: “Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”.

Al respecto, aclaró a los medios que todo fue un chiste que ni siquiera preocupó a su hija Sofía: “Ya sabe que es broma, güey”.

Telch comentó que la mujer de la fotografía es alguien muy especial con quien tiene una relación: “Estoy muy enamorado de esta pinche jarocha, que me vieron ya en la foto. La conozco hace 29 años, ya tiene nietos. Y ni modo, me fui a buscar mujeres trofeo, pero ya me la encontré de nuevo”.

El actor había angustiado a sus seguidores, pues en el pasado el intérprete ha comentado lo difícil que es vivir con trastorno bipolar: “Me doy cuenta de todas las locuras que hice, de todo lo que me gasté. De todo lo mal que me porté; cuando estuve irritable, a cuánta gente le menté. Y dices: ‘¡Fuaaa! ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglo esto?’. Y la gente no sabe. Tienes episodios de locura”, dijo a People.