Cuando en junio de 2021 el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco buscaba que la Federación pusiera dos mil millones de pesos para un proyecto de 6 mil millones con que se dotaría de agua a la capital del estado, Andrés Manuel López Obrador le contestó que lo apoyaría si le ayudaba con los votos azules para cambiar tres leyes. Así lo cuenta Andrew Paxman en su libro sobre AMLO:

“Una reforma eléctrica, para derogar gran parte de la ley energética de Peña Nieto de 2013; la transición de la Guardia Nacional al control militar, y, finalmente, una reforma de uno de sus tormentos, el Instituto Nacional Electoral (INE). Luego, López Obrador se retractó de esta última petición: ‘Pero no te lo platico, porque tú ni vas a estar”, se lee en el capítulo “Un góber inconforme: Martín Orozco y el Insabi”*.

Se trata de un transparente pasaje sobre cómo veía López Obrador a cierta oposición, a su gabinete y, desde luego, a toda interacción entre gobernantes. En sus declaraciones a Paxman, Orozco le cuenta desde cuando AMLO prefirió ver en TV el beisbol a conversar con él, hasta la manera en que trató de imponer a gobiernos estatales no morenistas el malogrado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Citar lo narrado por Orozco sobre el surgimiento del Insabi sirve para recordar que para el obradorismo todo es una lucha política por imponer su manera de ver las cosas. El gobernador de Aguascalientes lo atestiguaría en enero de 2020, cuando fue a Palacio Nacional.

En su calidad de representante de los gobernadores del PAN, Orozco había logrado ese mes un acuerdo de coordinación con el Insabi; tal convenio había sido negociado tanto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Con eso en la mano, varios mandatarios del PAN, incluido Javier Corral, de Chihuahua, acudieron a una cita con Andrés Manuel:

“Tan pronto como Orozco explicó los acuerdos que había alcanzado con Alcocer y Ferrer, el presidente dijo: ‘Qué bueno que hiciste todo eso, pero para mí esos acuerdos no son válidos’.

“‘Pero están firmados por los secretarios’, replicó Corral.

“‘Sí, sí, pero ellos son técnicos, no son políticos, y este tema es político’”.

Lo que siguió fueron las presiones del gobierno federal para que los estados de la oposición cedieran sus sistemas de salud a AMLO, que de esa manera terminaría de erradicar el Seguro Popular.

Sobre la obsesión obradorista en contra de ese mecanismo para financiar atención sanitaria a personas sin seguridad social, Paxman aventura que, además de alegar corrupción porque tal esquema se habría convertido en la caja chica de los gobernadores, no se puede descartar que simple y sencillamente buscara “sustituirlo en lugar de reformarlo” porque “no había sido idea suya”.

Meses después de haberle pedido a Orozco el trueque de junio de 2021 que incluía cambiar al INE, Andrés Manuel anunció la reforma para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC, que tendría menos consejeros –siete en lugar de 11– y estos serían elegidos mediante voto popular). La iniciativa llegó a finales de abril de 2022 al Congreso, que ya sin mayoría guinda la rechazó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha manipulado la crisis Taddei para convertirla en una del INE. La única lógica de esa intentona es que, casi un lustro después y con guion igual al del Seguro Popular –viene del pasado corrupto, no vale la pena corregir, hay que desaparecer– por motivos estrictamente políticos, para asegurarse el control total del eventual nuevo órgano, el Instituto Nacional Electoral debe caer.

Sólo una composición sin mayoría constitucional del obradorismo en la Legislatura que inicie en 2027 podría salvar al INE de sus salvadores.