Martín Borrego Llorente, su pareja, y el embajador de Rumania en México.

Martín Borrego, exfuncionario de la Secretaría del Medio Ambiente que utilizó el Museo Nacional de Arte para su boda, no podrá ocupar puestos en el Gobierno de México por un año.

La sanción fue informada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno este lunes 16 de noviembre.

¿Por qué Martín Borrego fue inhabilitado por un año?

En el documento, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro acusó a Borrego de mentir sobre las razones por la cual pidió ocupar el Salón de Recepciones del MUNAL.

“En 2024, aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte, pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal”, dijo.

Por esa fecha, Borrego se desempeñaba como jefe de Oficina de la entonces canciller Alicia Bárcena. Con el cambio de administración, la funcionaria pasó a encargarse de la Semarnat en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bárcena incluyó después de nuevo a Borrego en su equipo de trabajo, esta vez como coordinador de Contacto con la Ciudadanía.

¿Qué dijo Martín Borrego tras renunciar a la Semarnat?

En una carta dirigida a Alicia Bárcena, anunció que su salida era voluntaria, irrevocable y con efectos inmediatos, al tiempo que reconoció que había cometido un error al gestionar el uso del recinto cultural mediante canales oficiales.

Borrego explicó que la boda del 4 de octubre de 2024 fue de carácter privado, se realizó conforme a los protocolos del museo y se financió con recursos personales por lo que, afirmó, no hubo daño al erario público.

Sin embargo, Borrego admitió que fue inapropiado solicitar el espacio mediante su correo institucional. “Ese actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”, escribió en su carta de renuncia.

El exfuncionario también ofreció disculpas a la secretaria por involucrarla en la controversia y lamentó haber defraudado su confianza.