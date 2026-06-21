Inhabilitan por 10 años a funcionarios de Alimentación para el Bienestar por uso indebido de recursos

Los funcionarios de Alimentación para el Bienestar sancionados usaron recursos indebidamente en 2019.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ‘sacó la guillotina’ e informó la inhabilitación a 27 funcionarios públicos por hasta 10 años, incluidas cuatro personas que usaron recursos de manera indebida en los Órganos Internos de Control en Alimentación para el Bienestar (AliBien).

María ‘G’, René ‘G’, Miguel ‘C’ y Juan ‘R’, son los señalados de las irregularidades en AliBien, ya que al ser funcionarios de la dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, además de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, ejercieron recursos “en exceso”.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los recursos fueron tomados del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación, además de que se usaron recursos indebidamente para el Programa de Fertilizantes en 2019.

Además de la inhabilitación, los cuatro funcionarios deberán pagar una multa solidaria de 777.8 millones de pesos.

Estas sanciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son debido a que las irregularidades en AliBien se consideran como faltas ‘graves’.

CFE, Segob y el IMSS incurren en ‘faltas graves’

Además de AliBien, tres funcionarios de otras instituciones también fueron inhabilitados de sus cargos por faltas graves en la función pública.

Uno de los casos más graves ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Carlos ‘M’, de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, tomó rayos X de la pélvis de una paciente sin su autorización en 2022, por lo que fue inhabilitado un año.

Ramiro ‘R’, de la División de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue inhabilitado un año y sancionado con 9 mil pesos por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.

Finalmente, Shiddarta ‘V’, del Instituto Nacional de Migración (INM), a quien se le inhabilitó un año y se le sancionó con mil 380 pesos por sustraer bienes que eran propiedad de la institución en 2021.

Los otros 20 funcionarios sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incurrieron en faltas consideradas como ‘no graves’.