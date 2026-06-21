Final explicado del capítulo 1 de ‘La Casa del Dragón 3′: ¿Quién muere en el estreno de la temporada?

El primer capítulo de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón' mostró la 'Batlla del Gaznate'. (Foto: HBO Press)

La temporada 3 de La Casa del Dragón (House of the Dragon) arrancó con uno de los episodios más esperados por los seguidores del universo de Game of Thrones.

El regreso de la serie de HBO estuvo marcado por la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento clave en la guerra entre los bandos de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower que dejó una dolorosa pérdida para los negros.

Además del espectacular combate naval y la presencia de varios dragones, el capítulo presentó a Cregan Stark, señor de Invernalia, quien reafirma su alianza con Daemon Targaryen y su apoyo a Rhaenyra como la legítima heredera del Trono de Hierro.

Cregan Stark, señor de Invernalia, hace su aparición en el capítulo 1 de 'La Casa del Dragón 3'. (Foto: HBO/Press)

¿Qué pasó en el primer capítulo de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’?

La nueva entrega trae de regreso a los dragones creados por George R.R. Martin y retoma el conflicto entre la flota de Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente Marina, y las fuerzas de la Triarquía lideradas por Sharako Lohar. Ambos bandos se enfrentan en la llamada Batalla del Gaznate, donde las naves son consumidas por el fuego y las criaturas irrumpen para inclinar la balanza.

Vermax, Robaovejas y Moondancer participan en el combate, mientras Jacaerys Velaryon toma la decisión de mantener a Rhaenyra alejada del campo de batalla para protegerla en Rocadragón y la encierra en su habitación.

Aunque Jacaerys consigue marcar diferencias desde el aire junto a Vermax, el desarrollo del enfrentamiento cambia cuando Rhaena pierde el control de Robaovejas y provoca caos entre aliados y enemigos al atacar todo lo que encuentra a su paso.

La confusión permite que Vermax sea alcanzado por un enorme proyectil disparado desde uno de los barcos de la Triarquía. Herido de gravedad, el dragón cae al mar e intenta remontar el vuelo, pero termina desangrado por las lesiones.

Cuando el dragón muere, Jacaerys Velaryion queda a merced de los enemigos, quienes disparan flechas para asesinarlo mientras está indefenso.

La Triarquía también sufre una pérdida importante, pues la almirante Sharako Lohar es asesinada a manos de Alyn de la Marea, quien acude en ayuda de su padre La Serpiente Marina. El capítulo estreno de La Casa del Dragón 3 termina con la escena del cuerpo del príncipe mientras flota inerte en el mar.

Jacaerys Velaryon muere en el mar luego de que Vermax es derribado en la Batalla del Gaznate. (Foto: HBO Press)

¿Qué pasa en ‘La Casa del Dragón’ tras la muerte de Jacaerys Velaryon?

La muerte de Jacaerys Velaryon representa un punto de no retorno en La Danza de los Dragones, pues Rhaenyra Targaryen no solo perdió a otro hijo, también a su primogénito.

La reina se convierte en una líder despiada que vuelca todas sus fuerza en búsqueda de la venganza contra Alicent Hightower y los suyos.

Es así como prepara el contraataque con un único objetivo: Matar a todos sus enemigos y tomar King’s Landing para hacerse con el Trono de hierro y convertirse en la única monarca.

Abigail Thorne interpreta a Sharako Lohar, comandante de la armada de La Triarquía. (Foto: HBO Press)

Calendario de capítulos de ‘La Casa del Dragón 3′

Los capítulos de la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenan cada domingo a partir del 21 de junio.

La serie de HBO Max va a tener un total de 8 capítulos y las fechas de lanzamiento son las siguientes:

Episodio 1: Ya disponible

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

¿Dónde y a qué hora ver los nuevos capítulos de ‘La Casa del Dragón’?

HBO confirmó que los nuevos capítulos de La Casa del Dragón se estrenan a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Los episodios se habilitan en la plataforma de streaaming Max, donde también encuentras las dos primeras temporadas del spin-off de Game of Thrones.