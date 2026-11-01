‘El Costeño’ denuncia cobros de tenencia por autos que no son suyos: ‘Tengo dos carros y ni los conozco’

Javier Carranza, 'El Costeño', presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX por un posible caso de robo de identidad. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, denunció que el Gobierno de Veracruz le cobra las tenencias de dos vehículos que asegura nunca haber tenido, situación que afecta su historial crediticio y que lo llevó a presentar una denuncia por probable robo de identidad.

El humorista, originario de Acapulco, Guerrero, y reconocido por sus participaciones en programas como La hora pico y Guerra de chistes, explicó que descubrió los adeudos cuando solicitó su historial en el Buró de Crédito.

A través de un video publicado en sus redes sociales, expresó su inconformidad por los cobros y las dificultades que enfrenta para aclarar el problema ante las autoridades de Veracruz.

¿Qué dijo ‘El Costeño’ sobre los vehículos que nunca tuvo?

Javier Carranza explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz le exige pagar las tenencias de dos coches que aparecen registrados a su nombre, pese a que asegura que nunca fueron de su propiedad.

El comediante precisó que uno de los vehículos es de la marca Chevrolet y el otro es una plataforma, aunque aseguró que nunca los compró ni utilizó. Pese a ello, los adeudos por tenencia afectan su historial crediticio.

“No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias. Qué poca madre, ya nada más falta que me cobren la manutención de unos hijos que no tuve. Y lo peor, me está afectando a mi historial crediticio”, expresó.

‘El Costeño’ aseguró que desconoce por qué los vehículos aparecen registrados a su nombre y señaló que podría tratarse de un error administrativo, una confusión con otra persona que tenga su mismo nombre o un posible robo de identidad.

“No sé si es un homónimo, un error de alguien o alguien anda usando mi identidad, pero esos pinches carros no son míos”, afirmó.

Además de las consecuencias económicas, el comediante manifestó su preocupación por los posibles problemas legales que podrían surgir si alguno de los vehículos estuviera relacionado con un delito.

“Pero imagínense que uno de esos vehículos estuviera involucrado en algún delito. También van a venir de la Fiscalía de Veracruz a buscarme y muy amablemente decir: venga para demostrar que usted es usted”, señaló.

¿Qué trámites realizó ‘El Costeño’ para aclarar los adeudos?

Después de descubrir los registros en su historial crediticio, ‘El Costeño’ acudió a la Fiscalía de la CDMX para presentar una denuncia por probable robo de identidad, según explicó en la descripción del video que compartió en Facebook.

Posteriormente, regresó al Buró de Crédito, donde le pidieron esperar una respuesta sobre su reclamación. También acudió a Círculo de Crédito, pero tampoco obtuvo una solución para aclarar los adeudos.

El comediante relató que se comunicó con Sefiplan de Veracruz para solicitar que cotejaran su Clave Única de Registro de Población (CURP) y verificaran que los vehículos no le pertenecen. Sin embargo, afirmó que la dependencia rechazó su petición.

De acuerdo con su testimonio, le indicaron que debía trasladarse a Xalapa, Veracruz, presentar otra denuncia ante la Fiscalía estatal y posteriormente acudir a Sefiplan. En la descripción de su publicación añadió que también tendría que dirigir una carta al titular de la dependencia.

“Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero para quitármelos tengo que ir personalmente. Oigan, no jodan. Revisen mi CURP”, reclamó ante la falta de una solución.

‘El Costeño’ también criticó, con su característico humor, que las autoridades no pudieran comprobar su identidad mediante documentos oficiales y mecanismos tecnológicos disponibles.

“Tenemos INE, RFC, huellas digitales, reconocimiento facial, hasta Facebook sabe con quién me acosté anoche y Sefiplan no puede saber si yo soy yo”, expresó.