El Costeño denuncia amenazas tras acusar a exprometida de robo: ‘Lo que pase es derivado de esta carpeta’

La situación para el comediante Javier Carranza ‘El Costeño’ se complica. Hace unos meses denunció un robo de alrededor de 250 mil pesos de su exprometida, y ahora acuso amenazas en contra de su integridad.

Carranza asegura que todo ocurrió derivado de la carpeta de investigación que levantó hace unos meses por los delitos de robo y abuso de confianza que Ana Karen, su exprometida, cometió.

Pese a los intentos del comediante mexicano por llegar a un acuerdo y evitar los tribunales, lo único que recibió son amenazas; aunque no directamente de su expareja, sí hicieron referencia al proceso legal.

‘El Costeño’ quiso llegar a acuerdo con su expareja

Recientemente, ‘El Costeño’ acudió a una audiencia de conciliación fallida, en donde se pretendía llegar a un acuerdo con la parte que sustrajo 250 mil pesos de la caja fuerte del comediante y desapareció.

Sin embargo, esta persona no solo no quería hacerse responsable del acuerdo al que pretendía llegar el comediante, amigo de Consuelo Duval, tampoco dio la cara y en su lugar mandó a un abogado.

Javier Carranza "El Costeño" salió está tarde de la FGJ de la CDMX sin encontrarse con su expareja.

“Fui para otorgar el perdón, el desistimiento de mi denuncia por robo y abuso de confianza contra esta persona. Y me encuentro con que llegó su abogado con un cheque que no está a su nombre de esta persona, o sea, queriendo resarcirme el daño, pero no está a nombre de esta persona sino de un tercero. Y además por mucho menos de la cantidad que se había acordado”, explicó en entrevista con Sale el Sol.

Amenazan de muerte a ‘El Costeño’

Pero esto no es lo más grave que vive el famoso originario de Acapulco, Guerrero, pues recibió amenazas de muerte por el problema legal en el que acusó a su expareja de robo.

La condición que le pusieron para evitar las amenazas y un presunto atentado en su contra es que retire la demanda en contra de la mujer con la que todavía tenía planes de boda hace unos meses.

“Recibí una llamada de amenaza, de un número de Morelos. Si algo me llega a pasar a mi persona, a mis bienes, a mi familia, a mi staff, a mis propiedades, a mi entorno, no vayan a buscar a otra persona. Todo lo que pase, es derivado de esta carpeta”, aseguró el comediante en un encuentro con medios a las afueras de la FGJ de la CDMX.

El Costeño explicó que todo comenzó luego de una discusión que tuvo con su expareja.

Así fue el robo de 250 mil pesos que presuntamente hizo exprometida a ‘El Costeño’

En abril pasado, la relación entre Javier Carranza y Ana Karen ya estaba en un momento complicado, pero terminó por romperse el día en que ella se fue de la casa que compartían.

De acuerdo con Carranza, ella no actuó sola, pues habría otras tres personas involucradas en el robo no solo del dinero que él tenía en su caja fuerte, sino de otras pertenencias que todavía no termina de cuantificar.

“Actuó con premeditación, con alevosía y ventaja. Investigó cuándo me iba a salir a trabajar con mi staff, lo planeó. Vinieron tres carros; participan más de tres personas en esto, sacó más de 10 bolsas de basura llenas de cosas de aquí, en mi casa, que todavía vamos encontrando faltantes”, asegura el comediante.

En una entrevista realizada en mayo pasado con el programa De Primera Mano, explicó que las constantes peleas que tenían fueron gran parte de su ruptura, pero hubo una de ellas en las que la mujer decidió tomar sus cosas (y algunas del comediante) e irse, lo que él observó desde las cámaras que tiene instaladas.

“La veo guardando sus cosas, le marco para ver qué pasaba (…) la neta es que no se la hice de tos, todo fue por teléfono, mensajes, de ‘oye qué pasó, me preocupa’”, recordó. Ese día, él se fue de viaje porque daría un show.

Al regresar, se dio cuenta de que ella ya no estaba, ni tampoco el dinero de la caja fuerte, y cuando la intentó contactar, estaba bloqueado de todas plataformas sociales.