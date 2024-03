Camioneta de ‘El Costeño’ cae a un barranco en Hidalgo: ‘No tenemos la vida comprada’

El comediante Javier Carranza, conocido como ‘El Costeño’, tuvo un accidente automovilístico esta madrugada en la carretera federal México-Tampico: el vehículo en el que viajaba cayó a un barranco.

Horas antes del incidente vial, él había publicado qu se encontraba en Huejutla, Hidalgo. El actor había acudido a una presentación en la feria del municipio de Atlapexco con Edson Zúñiga ‘Norteño’, quien decidió quedarse, mientras que él tuvo que viajar de regreso por compromisos.

“Hubiéramos deseado que alguien autorizara el movernos a un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero no hubo quien y tuvieron que venir desde CDMX a ayudarnos... Gracias a Dios estamos vivos”, escribió el cómico en Facebook la mañana de este 17 de marzo.

El chofer de la camioneta perdió el control en una curva. (Foto: Facebook El Costeño)

¿Qué le pasó a ‘El Costeño’?

El incidente ocurrió a la altura del municipio de Calnali, en Hidalgo, a la 1:30 de la mañana de este domingo, cuando la camioneta perdió el control en una curva cerrada: “Nuestro chofer derrapó y fuimos a dar a un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad”.

A través de un video publicado en Facebook, ‘El Costeño’ narró que estaba en un centro de salud “básica” donde recibieron asistencia médica, ya que no pudieron ser trasladados a Pachuca: “Carece de casi todo aquí en Calnali, pero no carece de alma... Llegamos aquí accidentados”.

Según el intérprete, él y las tres personas que viajaban en la camioneta fueron atendidas por una doctora y una enfermera en esa pequeña clínica rural.

“La camioneta quedó bastante desbaratada. Es una camioneta que nos había acompañado de los últimos 12 años... Mi equipo de trabajo ha resultado muy lastimado, afortunadamente todos vivos. Bendito sea Dios todos, bien, todos respirando, todos vivos, muy golpeados, muy lastimados, tengo el famoso chicotazo en el cuello”.

En la camioneta viajaba el comediante con varias personas de su equipo. (Foto: Facebook El Costeño)

El comediante agregó que las ambulancias no los quisieron llevar a Pachuca porque solo el presidente municipal podía autorizarlo, incluso le solicitaron apoyo al empresario que los llevó a Atlapexco: “No tuvimos respuesta... se desentendió, no nos quiso ayudar y al parecer las autoridades tampoco”.

Por ello, vehículos particulares llegaron este domingo desde la Ciudad de México hasta la comunidad para llevarlos a otro hospital en Pachuca y descartar lesiones: “No tenemos la vida comprada, nos la vivimos arriba de un avión, en un autobús, en una camioneta y pues ahora nos tocó a nosotros”.

Ricardo Javier Carranza es un comediante originario de la ciudad de Acapulco Guerrero, se hace llamar 'El Costeño'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

“Les mando un abrazo desafortunadamente no pudieron ayudarnos las autoridades para trasladar a nuestros lesionados a los que están más lastimados”, reiteró el comediante.

Antes de terminar su video, Carrazan trató de bromear pese a todo: “Andamos golpeados créanme, que yo era guapo, pero este accidente estuvo terrible. Ánimo, mi gente vamos a seguir chambeando”.