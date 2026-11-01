Anuncian última temporada de ‘Criminal Minds’ a 21 años de su estreno, elenco se despide del show

'Criminal Minds' anunció la temporada 20, la cual es la última de la serie que lleva 21 años al aire. (Foto: Paramount+)

Después de dos décadas de investigaciones criminales, asesinos seriales y casos resueltos por el equipo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, la franquicia de Criminal Minds anuncia su final con la temporada 20, que se estrenará en 2027.

La serie sobre crimen debutó en septiembre de 2005 en CBS y se mantuvo al aire durante 15 temporadas, hasta 2020. Dos años después, la historia regresó con una nueva etapa en la plataforma de streaming, ahora llamada Criminal Minds Evolution.

Tras conocerse la noticia, algunos integrantes del reparto recurrieron a sus redes sociales para compartir sus reacciones y recordar el tiempo que han dedicado a la producción.

'Criminal Minds' estrena su última temporada en algún punto de 2027. (Foto: Paramount+)

Paramount+ anunció que Criminal Minds: Evolution concluirá con su próxima temporada, aunque no dio a conocer una razón específica para la decisión. El anuncio también estuvo acompañado por las primeras imágenes de los episodios que llegarán en 2027.

Erica Messer, showrunner y productora ejecutiva de la producción sobre asesinos, se refirió al cierre de esta etapa y agradeció a quienes han formado parte de la producción desde sus inicios.

“Es difícil expresar con palabras lo que Criminal Minds ha significado para todos los que hemos tenido la fortuna de formar parte de este extraordinario viaje, primero en CBS durante 15 temporadas y después en Paramount+ durante cinco”, expresó Messer en un comunicado.

La productora también reconoció el trabajo del elenco, los guionistas, los directores y el equipo técnico, además del respaldo de los seguidores que han acompañado a la franquicia durante dos décadas.

“Estamos deseando compartir la temporada 20 con todos y celebrar el legado de esta serie tan especial que hemos construido juntos”, añadió.

¿Qué dijeron los actores sobre el final de ‘Criminal Minds’?

Kirsten Vangsness, quien interpreta a Penelope Garcia desde la primera temporada de la serie de asesinos, compartió un video en Instagram después de que se conociera la noticia. La actriz reconoció que la cancelación le provocó emociones encontradas, pero también agradeció estar en la producción durante tantos años.

Vangsness explicó que la situación le recordaba a una escena de Charlie y la fábrica de chocolate, en la que Charlie recibe algo que le provoca felicidad y nostalgia al mismo tiempo. Para la actriz, despedirse resulta difícil.

“Pero amo mi trabajo y mi jefa, Erica Messer, dice que todavía hay muchas más historias que contar. Así que, si podemos seguir contándolas en algún otro lugar, sería increíble”, añadió.

La actriz también expresó su agradecimiento por el tiempo que ha compartido con sus compañeros y dejó abierta la posibilidad de que la historia continúe de alguna manera en el futuro, aunque no existe un anuncio oficial sobre un nuevo proyecto.

Otros actores de Criminal Minds también recurrieron a las redes sociales para despedirse de esta etapa. Hatanaka compartió una fotografía del elenco.

Aisha Tyler respondió a la publicación con un mensaje de cariño hacia sus compañeros: “Familia para toda la vida”. A estas declaraciones se sumaron las de A.J. Cook, quien expresó que sus compañeros ocuparán siempre un lugar especial en su corazón.

El reparto de 'Criminal Minds' reaccionó ante la noticia de la cancelación de la serie. (Foto: Paramount+)

¿De qué trata ‘Criminal Minds’?

Criminal Minds sigue a un equipo de perfiladores criminales de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, quienes investigan delitos mediante el análisis del comportamiento y la psicología de los responsables.

A diferencia de otras series de crimen y temas policiales centradas principalmente en las pruebas físicas, la producción pone especial atención en los patrones de conducta, las motivaciones y los antecedentes de los investigados.

La serie original se estrenó en CBS en 2005 y concluyó su emisión en 2020, después de 15 temporadas. En noviembre de 2022, la historia regresó en Paramount+ bajo el título Criminal Minds: Evolution, con varios personajes conocidos y un formato que dio mayor continuidad a las investigaciones.

La franquicia también tuvo dos series derivadas: Criminal Minds: Suspect Behavior’, estrenada en 2011, y Criminal Minds: Beyond Borders, que llegó en 2016.