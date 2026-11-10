Avión de Mariana Ochoa aterriza de emergencia en camino a Las Vegas: ‘Estaba dormida’

A pesar de la emergencia, Mariana Ochoa relató que la aerolínea mantuvo bajo control y no presentó mayores percances entre los pasajeros. (Foto: Cuartoscuro)

Le hubieran pasado un bolillo para el susto. Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, vivió un momento inesperado cuando el avión en el que viajaba rumbo a Las Vegas presentó una falla técnica que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Tijuana, Baja California. La cantante se dirigía a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Latin Grammy 2026.

La cantante contó que estaba dormida cuando el avión cambió de rumbo hacia Tijuana y que no se enteró de la situación hasta que despertó y escuchó el anuncio de que estaban por aterrizar en la ciudad fronteriza.

“Me despierto y vamos a aterrizar en Tijuana, y yo ‘¿Cómo que en Tijuana?’”, recordó la artista en entrevista con Ventaneando.

Mariana Ochoa explicó que el avión presentó una falla técnica, aunque aseguró que la tripulación controló la situación y que los pasajeros no percibieron ninguna maniobra que los pusiera en peligro.

“Hubo alguna falla técnica que fue bien manejada, no fue un accidente, ni se sintió nada”, declaró.

Tras el aterrizaje, la aerolínea cambió de aeronave para que los pasajeros pudieran continuar su viaje rumbo a Las Vegas.

“Efectivamente, nos aterrizaron en Tijuana, hubo un cambio de equipo y nos cambiaron a otro avión”, detalló Mariana Ochoa.

La exintegrante de OV7 viajó a Estados Unidos para asistir como invitada a la ceremonia de los Latin Grammy 2026, que se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

Su presencia en la premiación está relacionada con su carrera como solista, pues explicó que 2 de sus canciones, La pensión y Te vuelvo a elegir, fueron consideradas durante el proceso de nominaciones, aunque ninguna consiguió un lugar entre las candidaturas definitivas.

¿Qué polémicas protagonizó Mariana Ochoa después de ganar La Casa de los Famosos?

El incidente rumbo a Las Vegas ocurrió después de un mes ‘turbulento’ para Mariana Ochoa, tras su victoria en La Casa de los Famosos México 2026.

Su triunfo generó sospechas entre algunos espectadores y exparticipantes, quienes cuestionaron si la producción favoreció a la cantante para que ganara el reality. Sin embargo, Ochoa negó que existiera algún acuerdo para asegurar su victoria.

Además de su polémico triunfo, Mariana Ochoa recibió críticas por sus comentarios sobre Wendy Guevara y tuvo diferencias con sus excompañeros de OV7. Entre ellos, Érika Zaba le reclamó que revelara asuntos personales del grupo durante su participación en el reality show.

A finales de octubre, Mariana Ochoa reveló que todavía no recibía el premio de la Casa de los Famosos de 4 millones de pesos.

Una de las polémicas más recientes surgió a principios de noviembre, cuando la artista denunció la desaparición de un anillo que le regaló su novio, Mauricio Vaca, durante los últimos días de su estancia en la casa.

Mariana explicó que se quitó la joya para ponerse bloqueador solar y la dejó junto a un lavabo, pero cuando regresó ya no estaba. Ante esta situación, solicitó a la producción que revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar qué ocurrió.

“Alguien lo agarró, alguien lo agarró. Siguen revisando videos, yo pedí que se checaran”, declaró durante una entrevista en el podcast Las Cristianni.

Las declaraciones de Mariana Ochoa provocaron reacciones entre sus excompañeros del reality. Karina Torres negó haber tomado el anillo, mientras que surgieron versiones que involucraron a Gema Garoa. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué ocurrió con la joya y quién pudo haberla tomado.