Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión: ‘Me amenazan, piden 10 mil dólares’

Eduardo Yañez recomendó a sus seguidores mantenerse alerta ante posibles llamadas de números desconocidos para evitar ser víctimas de extorsión. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

“Si no conocen el número, no contesten”. Con esas palabras, el actor Eduardo Yáñez denunció que fue víctima de un intento de extorsión por 10 mil dólares, luego de recibir una videollamada de una mujer desconocida que posteriormente lo amenazó con publicar imágenes de contenido sexual que supuestamente lo involucraban.

A través de un video publicado en redes sociales, el protagonista de Destilando amor relató que el incidente comenzó cuando una mujer, identificada como Katy, se comunicó con él la noche del 12 de noviembre. Al contestar, descubrió que la mujer realizaba actos sexuales frente a la cámara, por lo que decidió terminar la llamada.

Sin embargo, la situación empeoró cuando la misma mujer volvió a comunicarse con el actor: “Entonces, esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal Katy, diciéndome que si no le doy diez mil dólares, ella va a publicar la imagen, ¿no?, de que yo contesté el teléfono”, explicó.

Yáñez aseguró que las imágenes de la videollamada fueron manipuladas para hacer parecer que había participado en una conversación de contenido sexual con la mujer.

¿Cómo intentaron extorsionar a Eduardo Yáñez por 10 mil dólares?

Después de recibir las amenazas, Eduardo Yáñez recibió una llamada de un hombre que se presentó como Pedro Ferriz Hijar, nombre que el actor relacionó con el periodista especializado en temas políticos, aunque aclaró que no lo conocía personalmente.

El supuesto comunicador le aseguró que las supuestas imágenes comprometedoras ya circulaban en internet. Sin embargo, cuando Yáñez revisó sus redes sociales, no encontró ninguna publicación relacionada con el caso.

Esta persona también le ofreció ayuda, pues afirmó que anteriormente había enfrentado una situación similar. Para ello, le proporcionó el contacto de un supuesto oficial de policía que podría orientarlo sobre cómo actuar ante las amenazas.

El actor de Corazón salvaje y Fuego en la sangre explicó que el hombre que se presentó como policía tenía un acento que relacionó con Santo Domingo, República Dominicana, e insistió en que contactara nuevamente a la mujer para negociar la cantidad exigida.

“Este oficial me está insistiendo que yo le escriba a esta chava, sí, dime cuánto quieres, yo me quiero arreglar y no sé qué, no sé cuándo”, relató.

Ante esta situación, Margarita, asistente del actor, intervino y le recomendó que no respondiera los mensajes ni estableciera ninguna negociación con los presuntos extorsionadores.

Tras revisar los números telefónicos desde los cuales recibió las llamadas, Yáñez identificó que algunos parecían proceder de República Dominicana, lo que aumentó sus sospechas de que las 3 personas actuaban de manera coordinada.

“Están coludidos porque obviamente el tal Pedro Ferriz, el tal oficial y la tal Katy están juntos en este tipo de práctica, ¿no? No creo haber sido, bueno, no soy víctima todavía, pero no creo ser la primera persona a la que ellos intentan hacer este tipo de cosas”.

En su publicación de X, Eduardo Yáñez también etiquetó al periodista Pedro Ferriz Jr. para advertirle que alguien utilizaba su nombre en el presunto intento de extorsión.

“Alguien que le diga al señor Pedro Ferriz que están usando su nombre para extorsionarme”, escribió el intérprete.

Finalmente, Yáñez señaló que no cayó en el engaño y pidió a sus seguidores evitar contestar llamadas de números desconocidos para no exponerse a situaciones similares.

¿Qué ocurrió con Eduardo Yáñez por el presunto robo de un celular?

El intento de extorsión ocurrió meses después de que Eduardo Yáñez acudió a los juzgados por una denuncia de presunto robo presentada por la periodista Patricia Cuevas, quien lo acusó de quitarle su celular durante un evento celebrado en la CDMX.

El incidente ocurrió el 24 de junio de 2024, durante la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana, cuando la reportera se acercó al actor para preguntarle sobre su relación con la religión cristiana.

El encuentro terminó en un altercado en el que Yáñez tomó el teléfono de Cuevas. La periodista aseguró que el actor rompió el soporte del dispositivo y se llevó el celular, por lo que presentó una denuncia por presunto robo.

El intérprete rechazó las acusaciones y sostuvo que la reportera lo perseguía e invadía su espacio personal con el teléfono. También afirmó que intentó devolver el aparato.

En abril de 2026, Yáñez acudió a un juzgado del Reclusorio Sur para comparecer por la denuncia presentada en su contra. Durante su encuentro con los medios, reiteró que no cometió ningún robo y ofreció su versión de lo sucedido.

“Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara, yo lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir, y esa es la verdad”, declaró.

La audiencia fue aplazada debido a que la defensa del actor no había tenido acceso a la carpeta de investigación. Hasta noviembre de 2026, no se conocía públicamente una resolución definitiva sobre la denuncia presentada contra Eduardo Yáñez.