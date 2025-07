¿Quién es el hijo de Eduardo Yánez que trabaja de Uber? ‘Fue un huevón y me robó dinero’

El Eduardo Yáñez Jr. no habla con su padre actor, trabaja como conductor de aplicación en Uber y tiene un hijo que ni siquiera conoce a su abuelo.

Hace algunos años, Eduardo Yáñez se distanció con su hijo y no tiene contacto alguno con él. En una entrevista con el actor Sergio Mayer, el famoso se abrió para hablar sobre el tema y dar los pormenores de cómo se alejaron.

¿Por qué Eduardo Yáñez no le habla a su hijo?

El actor Eduardo Yáñez se convirtió en padre poco antes de los 30 años con su ahora exesposa, Norma García. Según explica, nunca limitó nada a su hijo, quien vivía con su madre en Los Ángeles, mientras él viajaba a Ciudad de México para trabajar.

“Dije: ‘ahorita que estoy trabajando y que gano bien, todo para mi hijo’. Se convirtió en lo más importante para mí. Y dentro del todo va la confianza y (...) nos sentimos tan poderosos o tan inteligentes que decimos ‘Es mi hijo y él va a tener la inteligencia suficiente para manejar lo que yo le doy’”, reflexiona.

Eduardo Yáñez se ha casado en dos ocasiones, con Norma Adriana García (1987–1990) y Francesca Cruz (1997–2003). (Foto: Especial / Instagram: @eduardoyanezofc).

Pero con el paso de los años, se sintió traicionado por su hijo por robarle dinero. “Me chingó”, explica. “Como él llevaba el control de todo, lo pagos, y todo eso, se le hizo fácil... se empezó a juntar con unos de barrio, le gustó esa onda”, expresa.

Esto provocó el distanciamiento del famoso actor de telenovelas con su hijo, sobre quien explica que “maneja un Uber, tiene ya un hijo y se casó”.

Según le cuenta a Sergio Mayer, hace ya cuatro años que ocurrió: “Cuando yo me hice cargo de él y le di todo lo que yo pudiera para que él saliera adelante en su vida, fue un huevón. Y, cuando nos peleamos, desafortunadamente, ya trabajó”.

Yáñez comparte que muchos de sus amigos le han dicho que eventualmente regresará su hijo a hablarle. Sin embargo, no lo ve tan claro: “Es la parte sentimental. Yo creo que, por mis sentimientos a mi hijo, fue que lo perdí“, asegura.

Eduardo asegura que, hoy en día, su nieto tiene aproximadamente 5 años de vida. Sin embargo, no lo conoce y no quiere que no se dé ese encuentro de una manera antinatural.

“Yo veo a ustedes, a compañeros que tienen su familia completa y claro que me da tristeza, quisiera sentirme así también. Pero no me tocó. Llega un momento en la vida que no puedes estar forzando las cosas porque se hace un ‘monstruo’ y se deforma todo”, expresa.

Eduardo Yáñez tiene más de 4 años sin hablar con su hijo. (Foto: Especial / Instagram: @eduardoyanezofc).

El actor explica que, seis meses después del pleito, su hijo le llamó por teléfono. Al entender las intenciones de Eduardo Yáñez Jr., le dejó las cosas claras: “Si quieres un consejo, el que necesites; pero, si quieres algo material, no te voy a dar nada”. Fue así como le pidió no volverle a llamar por dinero y, desde entonces, no volvieron a comunicarse.

Yáñez asegura que le gustaría convivir con su hijo y su nieto, y ha pensado muchas veces en reconciliarse; sin embargo, le provoca un gran conflicto el actuar de su hijo en el pasado.

“La vida se va muy rápido. Tengo mis momentos bien gachos de soledad. Yo quisiera que conocer a mi nieto (...). Me ha cruzado por la mente muchas veces (hablarle para verse), pero no puedo creer que me haya fallado así. Todavía no lo puedo entender. Si yo hubiera tenido un padre como yo fui con él, no manches... (Hizo falta) no darle todo”, expresó.