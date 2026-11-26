Escribo con la advertencia de que este texto será distinto a las temáticas que suelo abordar en este espacio. Me ausenté de mi columna semanal por dos semanas pues viajé a Israel, como parte de una delegación mexicana organizada por la embajada centrada en temas de Inteligencia Artificial y ciberseguridad. Como parte de la agenda, nos dijeron que visitaríamos algunos de los sitios más afectados por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Después de tanto escribir y hablar del tema en espacios noticiosos, no dudé en recopilar material, recoger testimonios de los sobrevivientes de aquel ataque y compartirlo en mis redes sociales para, posteriormente, hacer un reportaje periodístico al respecto.

El mensaje llegó un domingo, largo y firme. Una conocida, cuyo último contacto con ella había sido años atrás cuando me pidió una carta de recomendación, enlistaba una serie de reproches y exigencias sobre el contenido que había estado compartiendo. Me hizo favor también de explicitar qué preguntas debí de haber formulado, qué fuentes debí de haber consultado, cuál debió de haber sido mi actitud hacia ellos (“de frente y en su territorio”). ¿Por qué no estaba en Gaza si estuve “a unos cuantos metros asomada por un balcón”? ¿Por qué no me había parado en los checkpoints de Cisjordania? ¿Cómo osaba en mis tiempos libres a disfrutar de la vida nocturna o de los atardeceres si los gazatíes no pueden hacer lo mismo? Si ellos no pueden festejar bodas, cumpleaños e incluso funerales. Cerró afirmando que estaba siendo contradictoria, neutral y que había elegido el lado de quien controla la narrativa.

Sin duda el mensaje me tomó por sorpresa. Mientras pensaba si contestar o no, al mensaje le siguieron una serie de publicaciones que me hicieron entender que no valía la pena hacerlo, que sus motivaciones eran otras a las de alguien con quien vale la pena tener un diálogo. Este no es el único mensaje o crítica que he recibido, pero sí el que más reflexiones me generó sobre quiénes elegimos ser en medio de las tragedias de nuestros tiempos.

La primera de ellas funge como una respuesta a una de las preguntas que me realizó esta persona: ¿cómo ser capaz de disfrutar en medio de una guerra? Creo que la pregunta parte de una premisa equivocada, que la empatía se demuestra con sufrimiento permanente. Nadie puede vivir en duelo todo el tiempo frente a las innumerables tragedias del mundo, y eso no nos hace indiferentes. Lo sabemos bien en México, donde salimos de fiesta en un territorio plagado de fosas clandestinas. Cuando comemos con nuestras familias sabiendo que hay madres buscadoras que probablemente nunca volverán a comer con sus hijos. Cuando reímos con amigos al mismo tiempo que en alguna sierra de nuestro país se está entrenando a un niño de diez años para ser sicario. Con esto no quiero ser cínica ni mucho menos insensible al dolor ajeno. Lo que intento decir es que seguimos adelante no porque no nos duela, sino porque la vida no se detiene. Lo que sí podemos exigirnos es que esa normalidad no se convierta en indiferencia. La diferencia entre una cosa y otra no es dónde pasamos nuestro tiempo libre, sino qué hacemos con lo que sabemos.

También hay una pregunta que no dejo de pensar. ¿Por qué algunas atrocidades movilizan al mundo y otras no? En los últimos años la visibilidad de las guerras en el mundo se ha reducido a tres, las que tienen mayor cobertura mediática. Sin embargo, en Sudán, comunidades enteras han sido víctimas de masacres, persecución étnica y actos de genocidio, particularmente en Darfur. Apenas el año pasado, Estados Unidos e investigadores de la ONU determinaron que las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus milicias aliadas habían cometido genocidio. ¿Quién habla de esto?

En Yemen, años de conflicto, bombardeos y restricciones al suministro de alimentos han provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, en la que el hambre y las enfermedades han causado incluso más muertes que los propios enfrentamientos armados. Son 377,000 muertos estimados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cerca del 60% falleció por causas indirectas, como hambre, enfermedades y falta de atención médica. ¿Quién habla de Yemen?

Con esto no pretendo comparar sufrimientos, y mucho menos jerarquizarlos. Lo que digo es que, si nuestra indignación se activa solo cuando una causa nos da identidad o protagonismo, entonces estamos hablando de nosotros y no de las víctimas. Entiendo la tentación de convertir una postura en un gesto. Poner un emoji de sandía en tu nombre de redes sociales, abuchear a Miss Israel o exigir que se expulse a atletas rusos de una competencia deportiva. Me pregunto qué resuelve cada una. Desde la comodidad de un celular, el costo es mínimo y la recompensa es social y personal. Pero la paz no avanza con ello, ni con un mensaje como el recibido.

No fui a Israel exenta de prejuicios e ideas preconcebidas. Pero decidí ir con la apertura y humildad de escuchar a quienes vivieron de primera mano el evento que detonó esta última guerra en Palestina. Escuché a Rita, que perdió a una cuarta parte de su comunidad. Escuché a Mazal, que sobrevivió fingiendo estar muerta junto a los cuerpos de sus amigos mientras se desangraba. Escuché a Adam que fue de los encargados de recoger los más de 1,000 cuerpos que dejó el 7 de octubre. No entré a Gaza pero no fui omisa en señalar abiertamente todo lo que ha atravesado y sé que, al igual que me ocurrió en esta ocasión, tendría un mejor entendimiento estando ahí que el que miles de kilómetros de distancia me limita tener. Entendí que el centro de cualquier conversación sobre este conflicto debería estar siempre en las personas. En las vidas perdidas, las familias destruidas y quienes siguen viviendo con las consecuencias de la violencia. Y me parece que gran parte del debate público ha perdido eso de vista.

En estos días, un amigo me compartió un texto de Yama Wolasmal, corresponsal de NRK. Relata que lo han acusado de vender su alma a Israel por contar la historia de una madre del festival Nova. Y que cuando ha reportado los abusos en Gaza o Cisjordania se le ha acusado de antisemita. Su conclusión es que recibir críticas de ambos lados puede ser una señal de que se está haciendo bien el trabajo. Yo no tengo certeza ni mucho menos la pretensión de haberlo logrado, pero esa tensión me parece preferible al silencio o a la consigna carente de argumentos o sustancia. Elegir la complejidad no es neutralidad. Reconocer el dolor de unos nunca debería implicar negar el de otros. Y tener empatía no debería exigirnos elegir a quién se la concedemos.