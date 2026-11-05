Post-Trump no significa sin Trump

La vaticinada ola azul fue subiendo hasta convertirse, en efecto, en un tsunami. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado en una elección que alcanzó territorios donde los republicanos parecían tener asegurada la victoria. El resultado cambia las condiciones de sus últimos dos años de gobierno y abre, desde ahora, la disputa por la sucesión presidencial. Pero una derrota de Trump no significa lo mismo para todos, ni para los mercados, ni para México ni para los sucesores presidenciales.

La profundidad del golpe importa. No se trató únicamente de perder distritos competidos. Los demócratas ganaron escaños senatoriales en Texas, Kansas y Carolina del Sur, además de recuperar posiciones en estados decisivos como Carolina del Norte y Ohio. El malestar por los precios, la guerra con Irán y las preocupaciones por la corrupción rebasó las fronteras habituales de la competencia partidista. Pero sería un error convertir ese rechazo en un cheque en blanco demócrata o en una atadura de manos permanente de Trump.

En los mercados, la primera reacción tampoco contó toda la historia. Los futuros bursátiles cayeron conforme se confirmó el avance demócrata, con especial presión sobre las apuestas vinculadas a la inteligencia artificial. Después recuperaron terreno. La secuencia muestra dos lecturas que pueden coexistir; por un lado, un gobierno dividido puede frenar decisiones económicas abruptas, pero también elevar la vigilancia sobre sectores que habían descontado una continuidad regulatoria favorable.

La inteligencia artificial está en el centro de esa contradicción. El mercado no sólo ha apostado por lo que esta tecnología puede hacer, sino por la velocidad con la que se construirán los centros de datos y se ejercerán las inversiones necesarias para desarrollarla. Una mayoría demócrata introduce preguntas sobre ese ritmo. Las preocupaciones de las comunidades por la expansión de esa infraestructura pueden encontrar más espacio en las audiencias, investigaciones y exigencias de rendición de cuentas del nuevo Congreso.

Y es ahí donde recae el que posiblemente será la mayor arma demórcata, en esta capacidad de investigar, llamar a comparecer y elevar el costo político de ciertas decisiones. Los análisis del sector apuntan precisamente a una mayor supervisión, más que a una legislación capaz de detener por sí sola la construcción de centros de datos. Para las empresas, eso puede traducirse en más preguntas sobre sus proyectos y sus compromisos de inversión. Para los inversionistas, añade una variable a una discusión que ya existía y que se ha mantenido como una constante en los últimos meses, la pregunta de cuánto tiempo tardará el gasto en inteligencia artificial en convertirse en rendimientos suficientes. La elección es un simple recordatorio de que sus valuaciones también dependen de condiciones políticas que no son permanentes.

Para México, en cambio, conviene moderar las expectativas de un cambio inmediato. La derrota republicana modifica el equilibrio de poder en Washington, pero no sustituye al presidente ni elimina las herramientas con las que ha presionado a sus socios comerciales. Trump conserva facultades para imponer medidas arancelarias, incluidas las justificadas por seguridad nacional. La revisión del T-MEC mantiene, además, su propia dinámica y sus desacuerdos pendientes, muchos de los cuales, cabe destacar, tenían lugar también en la administración demócrata.

Lo que cambia de manera más directa es la interlocución legislativa, quién encabeza las comisiones, qué asuntos reciben atención y desde dónde se fiscalizan las decisiones del Ejecutivo. México tendrá que negociar con un Washington más plural, no necesariamente más complaciente. Un Congreso enfrentado con Trump puede cuestionar sus métodos sin compartir todas las prioridades mexicanas.

Por eso, la respuesta mexicana no debería ser esperar a que los demócratas contengan al presidente, sino ampliar el trabajo con legisladores de ambos partidos. El resultado abre espacios para discutir los costos de las medidas comerciales, sobre todo en estados y distritos donde las cadenas productivas dependen de México. Pero esos espacios deben construirse y esta relación legislativa es una que se ha descuidado en los últimos años.

La tercera consecuencia es el arranque de una elección que todavía está a dos años de distancia. Para JD Vance, la cercanía con Trump era una ventaja evidente en la disputa por la sucesión. Sin embargo, después de esta derrota, también se vuelve una carga. El vicepresidente participó activamente en la campaña republicana y ahora tendrá que explicar por qué sería el mejor candidato para recuperar a los votantes que su gobierno acaba de perder. Heredar el movimiento es un arma de doble filo.

Marco Rubio y Ron DeSantis pueden encontrar una oportunidad en esa debilidad, aunque desde posiciones distintas. Rubio pertenece al gobierno y no puede presentarse como ajeno a sus decisiones, pero su menor participación en la campaña legislativa lo deja menos directamente expuesto al resultado. Por su parte, DeSantis puede intentar construir una alternativa desde fuera de la administración federal. Ninguno tiene asegurada la candidatura, pero ambos tienen más espacio para disputar lo que antes parecía una sucesión encaminada hacia Vance.

Finalmente, los demócratas tampoco deberían confundir una noche extraordinaria con una victoria anticipada en 2028. El resultado les permite construir un contrapeso institucional, pero también les exige decidir para qué quieren usarlo. A partir de ahora, ambos partidos tendrán que administrar algo más difícil que sus consignas. Los republicanos deberán decidir qué conservar del trumpismo, del movimiento MAGA y qué corregir. Los demócratas tendrán que demostrar que pueden representar el malestar sin asumir que todos los inconformes ya les pertenecen. Para los mercados y para México, mientras tanto, habrá más contrapesos, pero no desaparecerá la incertidumbre.