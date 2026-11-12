Por mi actividad profesional, participo con frecuencia como ponente en encuentros sobre estrategia empresarial y entorno económico, normalmente con empresarios o directivos de empresas. Recientemente tuve la oportunidad de presentar en eventos universitarios, conversar con estudiantes de licenciatura y posgrado, principalmente de economía, finanzas, contabilidad y áreas administrativas, en tres instituciones: la UNAM, la Universidad Anáhuac Querétaro y la UDLAP en Puebla. Fueron experiencias que me dejaron una profunda reflexión sobre la importancia de creer en nuestro país.

Después de presentar las principales variables económicas y analizar los muchos desafíos que enfrentamos, les hablé de la fortaleza industrial de México, de su capacidad exportadora y de su participación en la economía mundial. Compartí una perspectiva sobre las capacidades que hemos construido durante décadas y las oportunidades que podemos desarrollar. Fue muy emotivo observar sus reacciones ante ese mensaje de esperanza.

Percibí a jóvenes que, rodeados permanentemente en las redes sociales de noticias sobre violencia, división social y deterioro institucional, están ávidos de encontrar razones para creer en México. Jóvenes que necesitan reconocer posibilidades para su futuro y saber que su preparación, su talento y su esfuerzo pueden contribuir a construir un mejor país. Ese encuentro entre la esperanza y la voluntad de participar es una de nuestras mayores fortalezas.

Existen muchos motivos para estar preocupados. La inseguridad, la impunidad, el debilitamiento de las instituciones, la división social y las dificultades para alcanzar un crecimiento económico sostenido afectan la vida cotidiana y las expectativas de millones de personas. No podemos minimizar estos problemas. Debemos reconocerlos con claridad, analizar sus causas y exigir soluciones. Al mismo tiempo, necesitamos comprender que México tiene capacidades para corregir su rumbo y que nosotros desde la sociedad civil podemos contribuir a ello.

México trasciende a cualquier gobierno y a cualquier coyuntura. Su fortaleza está en las familias, las comunidades, las empresas, las universidades y las organizaciones que todos los días sostienen la vida del país. Los países los construyen las personas, que se comprometen y actúan. La fortaleza está en quienes enseñan, investigan, producen, emprenden y generan empleo, y se comprometen con México. Allí existe una enorme reserva de talento, compromiso y capacidad de transformación.

Tenemos una economía muy importante, con una sólida base industrial y una profunda vinculación con los mercados internacionales. México es un centro global de manufactura. Participamos de manera competitiva en cadenas productivas internacionales que requieren conocimientos técnicos, calidad y capacidad de organización. Estas fortalezas son resultado del esfuerzo acumulado de muchos mexicanos, de empresarios, trabajadores y profesionales. Con mejores condiciones de seguridad, infraestructura, educación y certidumbre jurídica, podrían traducirse en más inversión, productividad y bienestar para muchas más personas.

Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra diversidad también nos dan razones para creer. Contamos con un patrimonio extraordinario que nos ofrece identidad y sentido de pertenencia. Honrarlo implica asumir la responsabilidad de cuidar lo que hemos recibido y ampliar las oportunidades de las siguientes generaciones. El orgullo por México cobra sentido cuando se expresa en acciones para mejorar su presente y construir su futuro.

En esa tarea, la sociedad civil tiene un papel fundamental. Los organismos empresariales, las organizaciones sociales, las universidades, las instituciones profesionales y las asociaciones comunitarias son espacios para sumar capacidades, formular propuestas e influir en las decisiones públicas.

Recuperar espacios requiere organización y perseverancia. La preocupación individual puede convertirse en una fuerza de cambio cuando encuentra cauces de participación. Necesitamos pasar de la conversación entre quienes compartimos la misma inconformidad al desarrollo de propuestas, alianzas y compromisos verificables.

Para avanzar necesitamos diálogo. México es plural y podemos discrepar sobre políticas, prioridades o visiones del país. También podemos reconocer objetivos compartidos. Construir acuerdos requiere escuchar, argumentar con evidencia y estar dispuestos a corregir.

Al recordar mis conversaciones con los estudiantes, debemos ofrecerles a los jóvenes un diagnóstico honesto y también mostrarles caminos para actuar. Necesitamos abrir espacios para sus ideas, vincular su preparación con oportunidades y reconocerlos como protagonistas de las soluciones. Su esperanza nos exige ofrecerles posibilidades concretas de participación y desarrollo. Podemos lograr mucho, si somos capaces de convertir nuestra confianza en México en un compromiso compartido con su futuro.