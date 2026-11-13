Crédito digital, una herramienta que da liquidez a las personas

La liquidez es un factor clave para la estabilidad financiera de las personas y los hogares. Un gasto imprevisto, una emergencia, un viaje o adquirir algún producto que genere desfase entre los ingresos y los compromisos de pago pueden requerir recursos que no siempre están disponibles en el momento necesario.

Ante este escenario, los servicios financieros digitales ofrecen una alternativa para que las personas atiendan sus necesidades con rapidez y flexibilidad.

Para el sector financiero, esto representa la oportunidad de llevar el acceso y la inclusión financiera a una nueva etapa, al ofrecer soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas. Las líneas digitales de crédito forman parte de esta transformación, al permitir que los usuarios accedan a financiamiento desde canales digitales y cuenten con alternativas para administrar su liquidez, siempre de acuerdo con su perfil y capacidad de pago.

Los datos muestran que México ha avanzado, aunque todavía hay oportunidades importantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, publicada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en marzo de 2025, el 76.5% de las personas de entre 18 y 70 años contaba con al menos un producto financiero formal.

Sin embargo, la proporción que tenía algún crédito formal era de 37.3%. Aunque esta última cifra aumentó 8.2 puntos porcentuales respecto de 2015, evidencia que el acceso al financiamiento sigue siendo un reto para una parte importante de la población.

La transformación digital también está modificando la relación de las personas con sus servicios financieros. Según la misma encuesta, entre quienes tenían una cuenta de ahorro formal, el porcentaje que utilizaba aplicaciones móviles para consultar o realizar movimientos pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024. A esto se suma que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, el 86.1% de la población de seis años o más utilizó internet y el 84.6% usó un teléfono celular.

Estas tendencias muestran que existe una gran oportunidad de acercar los servicios financieros a las personas a través de canales digitales. Sin embargo, el hecho de tener acceso a internet o el utilizar una aplicación no garantiza que una persona pueda obtener financiamiento en condiciones adecuadas; es decir, el reto es transformar la digitalización en alternativas que respondan a necesidades concretas.

Aquí es donde las líneas de crédito flexibles pueden aportar valor. A diferencia de un préstamo destinado a una sola finalidad, este tipo de producto, de acuerdo con sus condiciones, permite disponer de una cantidad dentro de un límite autorizado conforme se necesita. Para una persona con ingresos variables, por ejemplo, puede representar una opción para enfrentar un gasto antes de recibir su siguiente pago, sin tener que solicitar necesariamente un nuevo préstamo ante cada eventualidad.

La oportunidad también está en ofrecer una experiencia más sencilla, como realizar la solicitud desde el celular, conocer las condiciones del financiamiento y dar seguimiento a los pagos sin depender de los horarios o la ubicación de una sucursal física.

Además, un financiamiento formal manejado responsablemente puede contribuir a construir un historial crediticio y facilitar el acceso futuro a otros productos. La digitalización también abre posibilidades para complementar las evaluaciones tradicionales con información sobre los movimientos financieros de los usuarios, siempre con su autorización y bajo medidas adecuadas de protección de datos.

Esto resulta especialmente relevante para quienes no cuentan con ingresos de nómina o tienen una trayectoria crediticia limitada.

Así es como, rumbo a 2027, la oportunidad del sector, además de digitalizar más servicios, está en mejorar la manera en que se evalúe, ofrezca y administre el crédito.

En un ecosistema financiero que avanza hacia una etapa de mayor madurez, la competencia dependerá cada vez más de la capacidad de ofrecer experiencias eficientes, modelos de negocio sostenibles y soluciones que respondan a las necesidades de distintos perfiles de usuarios.

En ese camino, nuestra labor también es la de impulsar una visión responsable del crédito y ayudar a los usuarios a comprender que su utilidad depende de las condiciones, cuándo deben pagarlo y qué consecuencias puede tener un incumplimiento; es decir, la flexibilidad debe ir acompañada de información transparente y de productos adecuados para cada necesidad.

En Creditea creemos que el crédito puede ser una herramienta para dar mayor independencia financiera a las personas siempre que se utilice de manera consciente para resolver una necesidad y con control.

Por eso nuestra premisa es que la siguiente etapa de la inclusión financiera en México debe centrarse en que más personas puedan acceder no solo a servicios digitales, sino también a soluciones de liquidez útiles y responsables.

De cara a 2027, el verdadero avance será que la tecnología permita acceder y acercar el financiamiento formal a quienes lo necesitan, con mayor flexibilidad, transparencia y confianza.